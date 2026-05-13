西甲│传费历克要求巴塞隆拿不惜代价买断拉舒福特 阿仙奴想出手抢人

拉舒福特在刚轮西甲国家打吡直射罚球先开纪录，成为巴塞隆拿击败皇家马德里提早封王的功臣。消息指巴塞主教练费历克十分满意他在队内的战术价值，已要求会方不惜代价都要买断他。同时亦有媒体指阿仙奴想出手抢人，得到这名被曼联借到巴塞的锋将。

费历克要求巴塞买断拉舒福特

英格兰媒体《talkSPORT》周二报导，费历克带领巴塞卫冕西甲锦标后，已向球会高层明确表明，要不惜一切代价留下拉舒福特。报导指这名德国教练非常满意此子在进攻端带来的战术价值，其边路突破和切入中路射门能力，正是巴塞目前所需要的元素。事实上这名28岁英格兰锋将，本季各赛事累积14球14助攻，比最初加盟巴塞时的预计数字高得多。

阿仙奴、拜仁有意抢人

而此子的借用合约内有3000万欧罗的买断价，目前在巴塞的周薪高达26万9000欧罗，两个数字都超出球会可以负担的范围，一直有传巴塞都不会履行买断条款，仅希望续借一年，如今费历克开腔向球会施加压力。同时《每日邮报》透露，红魔死敌阿仙奴和德甲拜仁慕尼黑都对拉舒福特有兴趣，正密切注视巴塞会否买断他，不排除出手抢人。

