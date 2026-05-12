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世界杯2026│库拉索突然换帅由艾禾卡特重新接手 传与赞助商压力有关

足球世界
更新时间：18:54 2026-05-12 HKT
发布时间：18:54 2026-05-12 HKT

美加墨世界杯不足1个月展开，新丁库拉索突然宣布换帅，上任不足3个月的路顿(Fred Rutten)离任，前任教头、荷兰籍老牌主帅艾禾卡特回归接手。据报今次换帅，与库拉索国家队主要赞助商哥欣顿航空公司有关。

库拉索足球国家队。美联社
库拉索足球国家队。美联社

艾禾卡特2月因女儿生病请辞

78岁的艾禾卡特之前带领库拉索历史性取得世界杯决赛周门劵，可是于2月因女儿生病而请辞，由路顿接手。后者带队踢了2场友谊赛，分别不敌中国和澳洲，正当以为他会继续领军踢决赛周之际，库拉索足总周一宣布路顿离任，由艾禾卡特重新接手，并指出其女儿身体情况好转所以回归。

艾禾卡特重新接手库拉索出征世界杯。美联社
艾禾卡特重新接手库拉索出征世界杯。美联社

传赞助商施压逼库拉索足总做决定

然而消息指今次突然换帅，是因为库拉索国家队主要赞助商哥欣顿航空公司在背后施压，要求艾禾卡特带队踢世杯，库拉索足总受压下做出这决定。

传赞助商施压逼库拉索足总换走路顿。美联社
传赞助商施压逼库拉索足总换走路顿。美联社

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