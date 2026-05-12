西甲│摩连奴下周一宣布去向 传皇家马德里月底前官宣

皇家马德里最近频频爆发内讧，多间媒体指球会有意聘请纪律严明的旧帅摩连奴回归，以铁腕手段统领更衣室。狂人最近经常被追问与银河舰队的传闻，他在周二表示待宾菲加完成最后一轮葡超赛事后，会在下周一宣布去向。据报皇马主席佩雷斯的弟弟力主狂人回归，预计本月内会正式宣布及亮相。

皇家马德里最近频频爆发内讧新闻。路透社

摩连奴表示下周一宣布去向

摩连奴周二葡超带领宾菲加主场2:2赛和布拉加后出席记者会，继续被记者追问关于皇马的传媒，他表示会待葡超完成后于下周一公布去向：「我的未来会由我自来给出答案，我从未都不会逃避。但现在不要逼我宣布任何事情，只有我自己才能决定何时开口。我可以说，我没有和任何球会的任何人对话，在赛季前我只专注于比赛。」葡超将于本周末煞科，宾菲加最后一轮联赛将于周六作客艾斯杜尼。

皇马有意聘请旧帅摩连奴回归以铁腕手段统领更衣室。路透社

佩雷斯弟弟亲自与狂人谈判

媒体指狂人与宾菲加的合约内，有季尾特定时间解约的条款，为他回归皇马开绿灯。西班牙知名记者拉蒙艾华利斯就在个人网上节目表示，银河舰队已正式与摩连奴的经理人接洽，狂人亦有参与对话，并向旧会开出条件，进度理想。艾华利斯还表示，今次是皇马主席佩雷斯的弟弟安历基力主摩帅回归，亦是参与谈判的皇马代表。