西甲│巴塞隆拿5小时胜利巡游贺夺冠 讽刺皇马同云尼斯奥斯

新科西甲盟主巴塞隆拿周一在内市举行胜利巡游，与75万名球迷和市民分享喜悦，全城都变成红蓝色。整个胜利巡游历时长达5小时，球员们除了唱歌、跳舞、与球迷互动及签名外，还拿出雪糕筒及沙滩波等道具，讽刺死敌皇家马德里。

5小时胜利巡游吸引75万名球迷

巴塞隆拿在周日西甲国家打吡主场2:0击败次席皇家马德里后，提早确定卫冕成功，赛后立即接过冠军奖杯，并在翌日举行胜利巡游。巡游于当地时间傍晚5时开始，球员们和教练团队登上双层开篷巴士由主场鲁营球场出发，沿途穿过巴塞隆拿市的主要干道及地标，吸引到75万名球迷和市场上街一起庆祝。

带同西甲、西班牙超级杯出巡

球队带同今届取得的西甲及西班牙超级杯奖杯进行巡游，波兰前锋罗拔利云度夫斯基和门将施捷斯尼坐在上层车头，其他球员一边挥舞旗帜，一边品尝西班牙火腿、汉堡包和薄饼等美食。周日赛前接获父亲去世消息的教练费历克，巡游期间比较低调，但仍不时与球员欢呼。

不忘讽刺皇马及云尼斯奥斯

而巡游亦少不了挖苦死敌的环节，锋线超新星拉明耶马举起一件印上「感谢上帝，我不是皇马人」的巴塞球衣；球员们亦接过球迷的沙滩波，在巴士上层互抛，讽刺皇马的巴西翼锋云尼斯奥斯祖利亚更适合去沙滩踢波。