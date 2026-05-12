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英超│热刺被阿仙奴VAR事件牵连？ 迪沙比：球证受影响唔冷静﹗

足球世界
更新时间：11:09 2026-05-12 HKT
发布时间：11:09 2026-05-12 HKT

热刺在周一英超独脚戏领先下未能保住胜局，主场被列斯联逼和1:1，未能进一步拉开与韦斯咸的差距。今仗下半场有两次犯规需要VAR介入，结果列斯联获得12码；热刺则未能得到极刑，后者主教练迪沙比指球证基列特在比赛时不够冷静，带著情绪去执法，直言他或许是受到阿仙奴对韦斯咸一仗的VAR争议事件影响，在巨大压力下工作。

VAR下半场两次介入 热刺未获12码

急需抢分护级的热刺，甫开赛即主动抢攻，直至下半场50分钟由锋将马菲斯泰尔射入世界波开纪录。然而泰尔于24分钟后由功臣变罪人，他在禁区内倒挂解围时踢中列斯联中场艾芬安柏度，经VAR介入后判罚12码，前锋卡维特利云操刀建功扳平。主队于补时13分钟有中场占士麦迪臣在禁区内与列斯锋将卢卡斯尼美查接触后倒下，VAR翻看片段后认为没有犯规，最终双方赛和1:1。热刺未能趁韦斯咸本轮输波而进一步拉开分差，赛后比后者多2分排17位，余下2轮继续为护级努力。

迪沙比指球证受影响唔够冷静

今场是阿仙奴对韦斯咸后首场英超比赛，由于该仗球证卡云拿补时阶段推翻铁锤帮的入球惹来争议，基列特在巨大压力下执法，不停告诫双方球员和场边教练团成员，热刺主帅迪沙比直言他可能受枪手事件牵连而欠缺冷静：「由比赛第一分钟开始，球证就对我说如果站在教练区外，会立即给予黄牌警告。今日的裁判组由始至处于极度不稳的状态，或许他们是因为阿仙奴对韦斯咸一仗所发生的事，承受了巨大压力。我不想具体谈论那一个判罚，球证今场完全不冷静。」

认为韦斯咸入球被推翻完全正确

而迪沙比亦就韦斯咸入球被推翻发表其意见，指出那是百分之一千的犯规，肯定有问题，是无需争议的事实。

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