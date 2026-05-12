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西甲｜获皇家马德里力斟回巢 传摩连奴开出两个条件

足球世界
更新时间：07:14 2026-05-12 HKT
发布时间：07:14 2026-05-12 HKT

皇家马德里今季四大皆空，据报球会主席佩雷斯非常希望摩连奴再度回巢执教。虽然摩连奴否认了与皇马有接触，但据报这名葡萄牙籍教头的经理人有与会方展开沟通，并开出两个回巢条件。

佩雷斯极度欣赏摩连奴

皇马季中经历易帅，沙比阿朗素离队后，目前「银河舰队」由艾比路亚执教。球队日前以0：2不敌巴塞隆拿后，确定今季与锦标无缘。据报球会已开始为下一季准备，由于主席佩雷斯极度欣赏宾菲加主帅摩连奴，希望努力斟介对方回巢。

摩连奴日前表示目前集中在宾菲加的职务上：「有一点我想强调，在足球世界里，并不是专业人士主动表示有兴趣去或不去某个地方⋯⋯我没有与任何人接触过，无论是主席，还是架构中任何重要人物。而且基于我个人的决定，这与我职业生涯中其他时刻的决定如出一辙，尤其是在赛季尾声这个阶段，我不与任何人谈论此事，因此我与皇马完全没有任何接触。」

摩连奴于2010至2013年曾执教皇马。法新社
摩连奴于2010至2013年曾执教皇马。法新社
摩连奴目前执教宾菲加。法新社
摩连奴目前执教宾菲加。法新社
摩连奴今季领军倒戈皇马踢出经典。法新社
摩连奴今季领军倒戈皇马踢出经典。法新社

需有转会话语权

但《Goal.com》称摩连奴摩连奴的经理人文迪斯已经初步与皇马高层接触，为回巢铺路。摩连奴提出两大回巢条件，包括转会话语权以及内部架构上教练的自由权必须受到尊重。报道指摩连奴认为皇马阵中有多个位置需要增兵，他希望获得与首次执教时同等的引援自由度。另外，他坚持在教练团队的层级制度和自主权上，获得严格的尊重。

摩连奴于2010年至2013年曾经执教皇马，领军赢得西甲和西班牙杯冠军。他之后于英超打滚多年，先后执教车路士、曼联和热刺，随后转会罗马和费伦巴治，目前执教宾菲加。

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