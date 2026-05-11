英超│韦斯咸门将以不同角度拆解VAR争议 直言「所有英超门将每周都会被围堵」

周日英超阿仙奴对韦斯咸完场前的VAR争议，仍然成为球迷之间的热议话题。韦斯咸门将麦斯靴曼臣就以守门员的角度发声，直言英超门将每周都会被围堵，既然一整季球证不会因为相关犯规去作出判罚，就应该维持尺度到季尾，不满为何今场会吹罚犯规。

麦斯靴曼臣近距离见证事件。路透社

麦斯靴曼臣近距离见证事件

麦斯靴曼臣对阿仙奴时正选上阵，他在事发的角球攻势中弃关出迎，近距离见到阿仙奴门将大卫拉耶面对的处境。此子赛后以门将身份分析事件：「从一个门将的角度来看，围堵、压人的违规阻挡，整个赛季的每个角球、每个星期都在发生，但在这样一场殊死决斗蜓，在这样致命的时间点上，球证突然以这种方式去插手，我就完全不能理解。」

麦斯靴曼臣近距离见证事件。法新社

直言英超门将每周都被人拉扯

这名丹麦门将续指不反对这样的冲撞判犯规，「但需要每个星期都这样判。你必须整个赛季都维持同样的户度。你可以问问整个英超任何一位门将，所有人都被拉扯过，都被那种毫无顾忌去阻挡。这样的决定完全无法接受。」

