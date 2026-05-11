英超│VAR判决影响6队 列斯联、森林护级成功 韦斯咸最快下一场降班

周日英超尾场阿仙奴作客韦斯咸的补时VAR判决，一次过影响6支球队。入球被推翻阿仙奴继续比次席曼城失少2分，争冠形势仍向他们倾斜；而韦斯咸被吹走入球全失3分，令第15和16位的诺定咸森林及列斯联提早护级成功，尚余一个降班席位将在他们和热刺身上诞生，最坏情况可能于周六已宣告护级失败。

英超尾场阿仙奴作客韦斯咸的补时VAR判决，一次过影响6支球队。路透社

列斯、森林因VAR护级成功

韦斯咸今场原本于补时4分钟破网，但入球最终被VAR推翻，由1分变0分，护级形势立即不同。铁锤帮未能取分，36轮累积36分续排第18位，比15位和16位的森林及列斯联少7分，尚余2轮下已未能越过他们，两队提早护级成功，现时只余韦斯咸和热刺其中一队，将会陪伴狼队和般尼降落英冠。热刺比韦斯咸多一分排17位，前者如果在今晚英超独脚戏主场击败列斯联，就会将分差拉开至4分，假若铁锤帮于下周一（18日）凌晨作客不敌纽卡素，就会正式宣布护级失败。

阿仙奴受惠继续领先曼城5分

而争冠形势亦因这个VAR判决而完全不同，阿仙奴赛和会和曼城的失分数字相同，但他们赢波继续以5分之差压倒踢少一轮的后者，争冠天秤继续向他们倾斜。如枪手在余下2轮击败般尼和水晶宫，就可时隔22年赢得英超冠军。今场比赛的VAR判决，影响了争冠和降班形势，6支球队受到牵连。