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西甲│费历克忍丧父之痛领巴塞隆拿夺冠 直言球队像家庭无需隐瞒

足球世界
更新时间：13:07 2026-05-11 HKT
发布时间：13:07 2026-05-11 HKT

周日西甲，巴塞隆拿主场2:0击败死敌皇家马德里，扬威国家打吡之余，更力压后者提早卫冕联赛锦标，双喜临门。该队教练费历克成为西甲史上第7位，头2季带队都能够获得冠军的教头，但他在周日比赛日早上收到父亲去世的消息，最终忍住伤痛率队比赛完成目标，他赛后指比赛前告诉全队这个消息，并表示全队好像大家庭无需隐瞒。

巴塞今场凭锋将拉舒福特和费伦托利斯各入一球，主场2:0击败次席的皇马，在尚余3轮领先后者14分，提早宣告卫冕成功，赛后即时接过联赛奖杯，周一更会进行胜利巡游。该队35轮累积91分，是西甲史上同期并列最高分，如果余下3场全胜，就可以以100分的姿态完成赛季，成为第3支夺百分的球队，对上2支分别是2011至12球季的皇家马德里，以及2012至13球季巴塞本身。

费历克头2季都夺得西甲 历史第7人

该队教练费历克2024年接手巴塞后，连续2季都领军夺得联赛冠军，成为西甲史上第7位首两季带队都封王的教头，对上一位就是2008至10球季的哥迪奥拿。而这名德国籍教头是带著伤痛完成夺冠任务，皆因其父亲在比赛日早上去世，他告知球员们此消息后继续留守岗位，与大军一起拿下冠军，他赛后感谢道：「今早我妈妈打电话给我，告诉我父亲去世了。然后我想应该隐瞒此事，还是和球队说。对我来说，这里就像一个大家庭，所以我把消息告诉球员们，他们所做的一切难以置信，我永远不会忘记那个时刻。我真的很开心，也为每一个人感到骄傲。」

巴塞隆拿主场2:0击败死敌皇家马德里，提早卫冕联赛锦标，双喜临门。新华社
巴塞隆拿主场2:0击败死敌皇家马德里，提早卫冕联赛锦标，双喜临门。新华社

赛前向球员告诉父亲去世消息

中场柏迪亦表示将冠军献给费历克的父亲：「他今天经历了失去亲人的痛苦，他为我们付出了很多，所以我们想为他拿到冠军。而这个冠军也献给在天堂的人，献给他的父亲，一切都是为了他。」

 

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