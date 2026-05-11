英超│韦斯咸不满入球被吹判罚双标 主帅纽奴：之前唔吹而家又吹﹗

周日韦斯咸主场对阿仙奴的英超伦敦打吡，末段出现足以成为经典的争议判罚，主队补时4分钟靠角球攻势建功以为追和之际，球证卡云拿治和VAR团队经过5分钟的覆查后，宣布枪手门将大卫拉耶被侵犯而推翻入球，客军最终赢1:0。铁锤帮上下对判决非常不满，质疑本季英超类似情况都没有吹罚，明显是双标，主教练纽奴和队长查洛保云都直斥英超对相关判罚没有标准。

卡云拿治翻看VAR17次后推翻入球

争议一幕于补时4分钟出现，当时落后一球的韦斯咸倾巢反扑，门将麦斯靴曼臣亦弃关出迎。角球开入小禁区，双方共16人争顶，情况相当混乱，皮球弹到小禁区顶，主队前锋哥林威尔逊抽射破网，追和1:1。然而VAR随即介入，认为入球过程有犯规之嫌，慢镜显示韦斯咸前锋柏保路菲腊比用左手阻止阿仙奴门将大卫拉耶跳起接球，之后通知球证卡云拿治翻看片段，他重看相关片段17次后，判定柏保路犯规推翻入球，阿仙奴最终赢1:0。

阿仙奴带起角球「逼地铁」战术

然而今季英超多次有类似情况都没有判罚，恰巧角球「逼地铁」战术正是由阿仙奴带起，其余各队争相仿傚，韦斯咸上下都质疑判罚双标。该队主帅纽奴直斥：「近几季欠缺判罚的一致性。那些日益失控的拉扯、阻挡、搂抱动作，一次次在关键时刻被轻描淡写放过，似乎已经失去一条明确的底线，到底何时犯规，合时不算，相同动作有完全不同的裁定，这才是我真正难以释怀之处。」他指英超赛会需要站出来，明确表明那些会被罚，那些不会。

查洛保云：咁所有拉扯都要罚﹗

查洛保云亦质疑判罚没有一致性，他同时指出角球正是著重身体对抗，英超亦是身体对抗的联赛，一早预计到角球会有如此的身体接触，「如果今场这球判了犯规，那身整个联赛所有的拉扯动作全部都要判，但我相信没有人相向这个方向发展。我不是想怨天尤人，但上场有个明显得多的犯规，我们未能得到12码。」

阿仙奴凭李安度杜沙特的入球赢1:0。路透社

阿仙奴凭李安度杜沙特的入球赢1:0。路透社

今场比赛另一转捩点，是韦斯咸中场马迪奥斯费南迪斯的单刀不入。路透社

今场比赛另一转捩点，是韦斯咸中场马迪奥斯费南迪斯的单刀不入。路透社