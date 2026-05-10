英超｜曼城主帅哥迪奥拿记招大摆「锤仔」手势 高呼撑韦斯咸赢阿仙奴

曼城周六英超主场以3:0大胜宾福特，继续向榜首的阿仙奴施加压力。赛后，曼城主帅哥迪奥拿（Pep Guardiola）心情大靓，更在记者会结束时公然表态「发功」，他在头顶双臂交叉做出韦斯咸的标志性手势，并大喊：「Come on you Irons!（锤仔帮加油！）」，明言希望韦斯咸能在周日击败阿仙奴，助「蓝月亮」一臂之力。

寄望锤仔帮做救兵

曼城经历了近60分钟的僵局后，最终连入三球大胜宾福特。这场胜仗令他们在积分榜上追至仅落后阿仙奴两分，而且得失球差亦大幅收窄至只落后一球。这意味著如果曼城在余下三场比赛比阿仙奴多拿两分，随时会以得失球差决出冠军。不过，争标的主导权目前仍在「兵工厂」手中。因此，哥迪奥拿将希望寄托在其他球队身上，而周日将硬撼阿仙奴、正为护级而战的韦斯咸，自然成为了哥迪奥拿眼中最有可能令对手失分的「最强救兵」。

哥帅叹命运不在手中

对于今季激烈的争标形势，哥迪奥拿在记者会上显得相当务实，并对阿仙奴给予高度评价：「我们现在面对的球队，就像过去的利物浦一样强大。他们打入欧联决赛保持不败，而且几乎整个赛季都占据联赛榜首。现在命运不在我们手中，只能寄望他们失分。我们能做的，就是星期三继续赢波，准备足总杯决赛，以及应付作客般尼茅夫，这绝对是一场硬仗，还有对阿士东维拉的比赛。」哥帅补充道：「赛程要求很高，但也很简单，只剩下两星期赛季便会结束。」

享受争冠压力

尽管争标压力巨大，但哥迪奥拿依然享受其中：「我很高兴能再次处于这个位置，我们最少能以第二名完成赛季。我不喜欢上个赛季那种要为欧联资格苦苦挣扎的时刻，但现在联赛杯已是囊中物，温布莱的足总杯决赛将是赛季最美好的一天，我很享受这一切。」

他最后赞扬了球队的斗志：「当你来到赛季尾声，感觉任务有望达成时，这非常好。看到球队与阿仙奴激烈竞争，经历许多变动后，仍然看到球员在每课训练中互相扶持，这是一种莫大的乐趣。」