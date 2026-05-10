Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜三笘薰大腿后肌受伤送院检查 征战世界杯蒙上阴影

足球世界
更新时间：06:39 2026-05-10 HKT
发布时间：06:39 2026-05-10 HKT

效力白礼顿的日本国脚三笘薰（Kaoru Mitoma），在昨晚英超斗狼队的中受伤退下火线。领队靴斯拿赛后形容爱将的伤势「不太妙」；距离世界杯决赛周仅剩36天，三笘薰这次大腿后肌的伤势，恐为其世界杯前景蒙上阴影。

在白礼顿主场3：0大胜已降班的狼队一役中，三笘薰于下半场56分钟在无接触情况下倒地，并紧握左大腿后侧，显得极为沮丧。白礼顿主教练靴斯拿赛后坦言情况不乐观：「我们要等待扫描结果才能明确伤势，虽然我看过后觉得不太妙，但我仍保持乐观。这确定是大腿后肌的伤势。」

白礼顿大胜狼队三球。美联社
白礼顿大胜狼队三球。美联社
三笘薰今场因伤退下火线。美联社
三笘薰今场因伤退下火线。美联社
如三笘薰需要长唞，对日本队在世界杯的备战将大受影响。美联社
如三笘薰需要长唞，对日本队在世界杯的备战将大受影响。美联社

伤病频仍 影响球会及日本队部署

三笘薰本月底将满29岁，是白礼顿争夺欧洲赛资格及日本国家队的核心球员。然而，他本赛季饱受伤患困扰，早前曾因足踝伤势缺阵9场联赛。尽管如此，他仍交出了27场3入球1助攻的成绩，包括4月斗热刺时的一记精彩凌空抽射。国际赛方面，他于3月在温布莱球场友赛英格兰一役一箭定江山，尽展他的入球能力。

日本队将于6月14日迎来世界杯首场分组赛，对手是荷兰。随后分别于6月21日及26日对阵突尼西亚和瑞典。若三笘薰因伤缺阵，对领队森保一的排兵布阵将是沉重打击。白礼顿方面，昨晚击败狼队后，以14胜11和11负得53分升上第7位，仍需在最后两场联赛争取积分，以锁定欧洲赛席位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
TVB主播陈嘉欣报新闻犯罕见错误  尴尬度堪比关家姐「佛都有火」？  曾被封真实版新闻女王
TVB主播陈嘉欣报新闻犯罕见错误  尴尬度堪比关家姐「佛都有火」？  曾被封真实版新闻女王
影视圈
14小时前
薛家燕心疼81岁李家鼎落泪消瘦 唔信鼎爷被豪仔经济封锁 劝李泳汉自力更生：做看更都有两万
11:39
薛家燕心疼81岁李家鼎落泪消瘦 唔信鼎爷被豪仔经济封锁 劝李泳汉自力更生：做看更都有两万
影视圈
15小时前
李泳豪绝地反击公开无删剪录音 揭李泳汉删重点营造假象兼暴力恐吓 为老窦甘做箭靶：有咩就话系我
李泳豪绝地反击公开无删剪录音 揭李泳汉删重点营造假象兼暴力恐吓 为老窦甘做箭靶：有咩就话系我
影视圈
9小时前
肥妈怒斥李泳汉行径离谱「系咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身养大仔一家：伸手就有畀我都唔做
肥妈怒斥李泳汉行径离谱「系咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身养大仔一家：伸手就有畀我都唔做
影视圈
12小时前
呢嚿嘢叫乜名？ 香港几代人各有说法 「卷蛋」和「瑞士卷」外还有一别名｜Juicy叮
呢嚿嘢叫乜名？ 香港几代人各有说法 「卷蛋」和「瑞士卷」外还有一别名｜Juicy叮
时事热话
15小时前
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
生活百科
13小时前
玛琉岩瀑布｜16岁女堕崖连撞岩壁3次亡 披时代少年团宋亚轩应援旗
玛琉岩瀑布｜16岁女堕崖连撞岩壁3次亡 披时代少年团宋亚轩应援旗
即时中国
13小时前
本港热门顶级「黑卡」大比拼 汇丰首张Privé专供私银客户 AE黑卡首年入场费逾8万
本港热门顶级「黑卡」大比拼 汇丰首张Privé专供私银客户 AE黑卡首年入场费逾8万 
投资理财
2026-05-09 06:00 HKT
将军澳市中心=尚德邨？港人好奇路牌写法「点解后面一定拖住」网民解答与历史原因有关？
将军澳市中心=尚德邨？港人好奇路牌写法「点解后面一定拖住」网民解答与历史原因有关？
生活百科
19小时前
李泳豪反击李泳汉录音 忟憎阻父「几十万几十万咁畀」 护妻斥李泳汉：又唔解释𠮶200万
01:42
李泳豪反击李泳汉录音 忟憎阻父「几十万几十万咁畀」 护妻斥李泳汉：又唔解释𠮶200万
影视圈
19小时前