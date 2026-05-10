英超｜三笘薰大腿后肌受伤送院检查 征战世界杯蒙上阴影

效力白礼顿的日本国脚三笘薰（Kaoru Mitoma），在昨晚英超斗狼队的中受伤退下火线。领队靴斯拿赛后形容爱将的伤势「不太妙」；距离世界杯决赛周仅剩36天，三笘薰这次大腿后肌的伤势，恐为其世界杯前景蒙上阴影。

在白礼顿主场3：0大胜已降班的狼队一役中，三笘薰于下半场56分钟在无接触情况下倒地，并紧握左大腿后侧，显得极为沮丧。白礼顿主教练靴斯拿赛后坦言情况不乐观：「我们要等待扫描结果才能明确伤势，虽然我看过后觉得不太妙，但我仍保持乐观。这确定是大腿后肌的伤势。」

白礼顿大胜狼队三球。美联社

三笘薰今场因伤退下火线。美联社

如三笘薰需要长唞，对日本队在世界杯的备战将大受影响。美联社

伤病频仍 影响球会及日本队部署

三笘薰本月底将满29岁，是白礼顿争夺欧洲赛资格及日本国家队的核心球员。然而，他本赛季饱受伤患困扰，早前曾因足踝伤势缺阵9场联赛。尽管如此，他仍交出了27场3入球1助攻的成绩，包括4月斗热刺时的一记精彩凌空抽射。国际赛方面，他于3月在温布莱球场友赛英格兰一役一箭定江山，尽展他的入球能力。

日本队将于6月14日迎来世界杯首场分组赛，对手是荷兰。随后分别于6月21日及26日对阵突尼西亚和瑞典。若三笘薰因伤缺阵，对领队森保一的排兵布阵将是沉重打击。白礼顿方面，昨晚击败狼队后，以14胜11和11负得53分升上第7位，仍需在最后两场联赛争取积分，以锁定欧洲赛席位。