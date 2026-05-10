英超｜曼联全场仅一记中龙 闷和新特兰0：0

曼联昨晚的英超中表现乏善可陈，作客仅能以0：0闷和新特兰。「红魔」全场唯一一次射门中目标要到下半场补时才出现，若非门将拉文斯多次化险为夷，曼联恐难全身而退。

格列沙加与多古大斗法。美联社

阿密特迪亚路今场正选上阵。美联社

美臣蒙特表现令人失望。美联社

曼联此役对阵容作出5个改动，在缺少老将卡斯米路（Casemiro）坐镇下，中场完全失去控制力。新特兰今场为较主动一方，有多次领先机会，其中开赛早段沙迪基（Noah Sadiki）的单刀及下半场基尔图特亚（Lutsharel Geertruida）射门中柱最有威胁。此外，上半场曼联球员阿密特迪亚路（Amad Diallo）疑似在禁区内手球，惟VAR最终维持原判，新特兰领队拿比斯（Regis le Bris）对此感到极度无奈。

曼联方面，由于卡斯米路缺阵，尽管明奈（Kobbie Mainoo）及美臣蒙特（Mason Mount）今场表现相当落力，但在阅读球赛及控制比赛节奏上显然与卡斯米路仍有距离，令红魔今场进攻相当乏力，真正有威胁埋门接近零。

曼联攻力疲软 全场仅一射中目标

值得一提的是，红魔几乎创下自 2015 年以来首次单场「零中龙」的尴尬纪录，直到补时阶段才凭借马菲奥斯根夏（Matheus Cunha）的射门打破「僵局」，但被新特兰门将罗夫斯（Robin Roefs）轻松化解。最终双方踢成0：0，各得1分。曼联赛后以18胜11和7负得65分续排第3位，新特兰则以12胜12和12负得48分暂排第12位。