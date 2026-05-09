英超｜曼联面试新帅无损信心 卡域克看淡传闻：我只专注领军

曼联看守领队卡域克（Michael Carrick）领军表现出色，带领球队在近14轮英超豪取10胜，并成功锁定前5名来季欧联席位，成为接任正式主帅的大热门。尽管会方目前仍不急于落实人选，并正与其他候选人进行接触，但卡域克强调这并未令他感到不安，并高兴能获得阵中猛将的公开支持。

无惧会方另觅人选

对于曼联高层仍在评估其他新帅人选，卡域克在受访时直言毫不介意：「真的没有。无论这事被讨论与否，都没有困扰我。这并没有改变我的工作方式。我对我们正在做的工作、与球员的合作以及带领球会充满信心，所以这对我完全没有任何影响。很明显，这是一个过程，球会从一开始就需要寻找填补这个职位的最终人选。」

获主力球员发声支持

周六作客新特兰的赛事之前，曼联主将卡斯米路（Casemiro）及马菲奥斯根夏（Matheus Cunha）先后公开表态，认为卡域克理应获得一纸长约。对此，卡域克谦虚地表示：「作为一名教练或领队，只有当人们愿意跟随你时，你才是团队的领袖。这不是靠嘴巴说说的，而是用行动来证明的。当我感受到支持，感受到小伙子们紧密连结，不只是与我，而是团结一致在球场上展现出来时，那才是最重要的事。看到他们作为一个团队合作，令人感到非常满足。」

拒与苏斯克查作比较

外界有反对卡域克「坐正」的声音指出，曼联在2019年给予另一看守领队苏斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）三年合约后，球队成绩便出现下滑。曾是苏斯克查教练团成员的卡域克拒绝这种比较：「过去就是过去，我从过去及自己的经验中学习。足球历史上充满著各种不同的情况，拿以前发生的事情来比较，未必能准确衡量现在的状况及接下来需要发生的事。」

已为球队未来作打算

尽管仍需等待球会的最终决定，但卡域克承认无可避免已经思考下季如何带领球会前进：「这当然在我的脑海中闪过。我希望能把球队在季尾带到一个好位置，这样无论接下来是我还是其他人接手，都能在这个基础上继续前进。」

他总结道：「这是一个自然的思考过程。总有些事情我们可以做得更好，或者加以改进，又或者朝著不同的方向发展。这就是球队进化的一部分。」