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世界杯2026‧列强点评│两大新星撑起锋线攻力无忧 土耳其有黑马味

足球世界
更新时间：11:15 2026-05-09 HKT
发布时间：11:15 2026-05-09 HKT

土耳其虽然时隔24年再入决赛周，而且仅透过附加赛才过关，但球队有豪门超新星基兰耶迪斯和艾达古拿撑起锋线，加上中后场又有查汉奴古及卡迪奥卢等猛将在阵，具有黑马味度，不单有力在D组争出线，甚至可以走到淘汰赛较后阶段。

耶迪斯、古拿撑起锋线

过去10年土耳其因青黄不接而陷入谷底，幸好他们终于成功培养一众潜质新星，在欧洲区附加赛接连淘汰罗马尼亚和科索沃，自2002日韩世界杯后再次出席决赛周。球队的常规阵容中，有9人于四大联赛效力，大部份更是必然正选，最受注目当然是两位豪门新生代，包括祖云达斯的攻击核心基兰耶迪斯，以及皇家马德里的前场多面手艾达古拿。

土耳其有黑马味道

耶迪斯今季各赛事共有11球10助攻；古拿则累积14次助攻和6个士哥，彼此都越踢越好，加上两人同样为土耳其上阵28次，合共收录11球11助攻，是球队近6场所有比赛取得5胜1和，期间共入16球的主要功臣。同时他们又有拥有逾100顶喼帽的查汉奴古在中场掌控攻守节奏；后防亦有本季在白礼顿稳坐正选的左闸卡迪奥卢，以及可胜任中坚或右闸的薛基施历，中后场同样有一定实力。

02世界杯一呜惊人

土耳其于日韩世杯时，就算相隔48年重返决赛周仍踢出惊喜，取得第3名，今届有力再创奇迹，可以去到淘汰赛较后阶段。

土耳其世界杯D组赛程

日期    开赛时间(香港时间)    对手
14-06    中午12:00    澳洲
20-06    上午11:00    巴拉圭
26-06    上午10:00    美国

土耳其焦点球员

查汉奴古
位置：中场
出生日期：08-02-1994
效力球会：国际米兰
国际赛上阵/入球：104场/22球

土耳其中场查汉奴古。法新社
土耳其中场查汉奴古。法新社

艾达古拿
位置：中场
出生日期：25-02-2005
效力球会：皇家马德里
国际赛上阵/入球：28场/6球

土耳其中场艾达古拿。法新社
土耳其中场艾达古拿。法新社

基兰耶迪斯
位置：中场/翼锋
出生日期：04-05-2005
效力球会：祖云达斯
国际赛上阵/入球：28场/5球

土耳其锋将基兰耶迪斯。法新社
土耳其锋将基兰耶迪斯。法新社

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