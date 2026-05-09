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周末睇波手册｜利物浦斗车路士齐为来年欧战而战 巴塞斗皇马演「国家打吡」剑指封王（附焦点直播表）

足球世界
更新时间：08:00 2026-05-09 HKT
发布时间：08:00 2026-05-09 HKT

本周末经过欧战赛场准决赛后重返各大联赛，英超周六头场有近期状态一般的利物浦对车路士，红军力补来年欧联资格，而蓝狮则要全力争分力争来年欧赛资格；而西甲周日深夜则有巴塞隆拿主场对皇家马德里上演「国家打吡」，巴塞有望直取军心大乱的皇马，提早西甲封王。

利物浦斗车路士 齐为来年欧战资格而战

利物浦上战斗曼联「双红会」失利，全失3分以和第5的阿士东维拉58分同分，位列绩分榜第4，仅领先第6的般尼茅夫6分，在剩3轮赛事下来年欧联席位尚未确保，因此红军今战全力出击力争3分以确立球队的欧联席位。车路士来年欧战资格亦并不乐观，在经历联赛6连败下已被宾福特和白礼顿爬头，以48分排第9在和第7名的宾福特分差仅3分下，欧战资格尚有希望，但车路士在今年三度易帅下球队陷入混乱和低谷，今战对蓝狮而言相信会是一场硬仗。

巴塞斗皇马 趁佢病攞佢命剑指直取封王

西甲周日深夜上演焦点大战，巴塞隆拿主场斗皇家马德里上演「国家打吡」，今季2队先后在联赛和西班牙超级杯决赛碰头，首战皇马2:1胜出，但在超级杯巴塞4:3成功复仇，今战胜负将直接决定影响今季西甲冠军宝座，巴塞只需1分已足够今季封王，虽然拉明耶马今季已报销，然而对手皇马状况似乎更差，虽然麦巴比今战有望复出，但中场主力费达历高华维迪和曹亚文尼爆发更衣室冲突，前者更因冲突爆头要休养10-14日，后者亦有机会停赛处分，在中场人手短缺下皇马功力势必大减，成巴塞提前封王的最大利好。

 

本周末精选直播赛事

周六

开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播

晚上7:30      英超    利物浦 对 车路士    Now621台 

晚上10:00      英超    新特兰 对 曼联    Now638台

深夜0:00    意甲    拉素 对 国际米兰    Now621台

深夜0:30    英超    曼城 对 宾福特    ViuTV96台

深夜0:30    西甲    马德里体育会 对 切尔达    Now632台

深夜0:30    德甲    禾夫斯堡 对 拜仁慕尼黑    Now639台

周日

开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播

晚上9:00      英超    般尼 对 阿士东维拉    Now622台

晚上11:30      英超    韦斯咸 对 阿仙奴    Now621台

深夜2:00     意甲    AC米兰 对 阿特兰大    Now638台

深夜3:00     西甲    巴塞隆拿 对 皇家马德里    Now632台

深夜3:00     法甲    巴黎圣日耳门 对 比斯特    Now643台

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