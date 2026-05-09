西甲│皇马为「mma2.0」事件结案 华维迪、曹亚文尼已互相道歉 各罚款50万欧罗完事

皇家马德里「mma2.0」事件继续有新发展，球会周五发布官方报告，已与两位涉事球员曹亚文尼和费达历高华维迪会面和查问，两人均表达悔意和互相道歉，亦向全队致歉，决定向各人罚款50万欧罗，并指内部调查程序就此结束。曹亚文尼可望在明晚西甲国家打吡作客巴塞隆拿时出场，无需停赛。

「曹华」表达悔意 并互相道歉

皇马于西班牙时间周五早上发布公告，指球会因应周四内部动手打架的事件，对球员曹亚文尼和费达历高华维迪启动纪律研讯，两人已与球会指派负责调查的人员会面和接受询问。在访问过身程中，两名球员对所发生的事情表达了完全的悔意，并已互相道歉。声明续指：「同时，他们也向球会、队友、教练组和球迷表达了歉意，并表示愿意接受球会认为合适的处罚。」

各罚款50万欧罗 完成调查

这支西甲豪门最后表示对每人罚款50万欧罗，相关的内部调查程序就此结束。没有停赛令，曹亚文尼可望在周日西甲国家打吡作客巴塞时上阵，阻止后者抢分提早封王；而华维迪因为在事件中碰伤头部缝针，要休息大约2周，不会在国家打吡上阵。

曹亚文尼国家打吡可望上阵

「mma2.0」于周四发生，华维迪质疑曹亚文尼将周三的冲突内容向外泄密，不停指责和辱骂，更在操练中多次作出过火的凶狠拦截。曹亚文尼原本一直容易，但华维迪一直追缠，前者终按奈不住出拳打向华维迪，这名乌拉圭中场晕倒时头撞向桌子，要入院缝针。