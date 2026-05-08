西甲│皇马料同时放走华维迪、曹亚文尼 传华维迪一直无队长风范 四处「焫火头」
更新时间：19:24 2026-05-08 HKT
发布时间：19:24 2026-05-08 HKT
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皇家马德里的内讧讲手事件，继续有新进展，英国媒体《The Athletic UK》引述西班牙方面的消息，指皇马无论如何都会卖走两位当事人曹亚文尼和费达历高华维迪。同时队内人士透露今次虽然是曹亚文尼先出手，但大家都认为华维迪才是罪魁祸首，他挑衅别人的模式在队内皆知，过去一年都没有展示队长风范。
传华维迪不停挑衅曹亚文尼
《The Athletic UK》引述知情人士的说法，华维迪在周四返回皇马训练基地后，与曹亚文尼以外所有人握手，并一直认为后者将队内不和传闻向传媒泄密，不停辱骂他，之后又在操练中作出过火的凶狠拦截。曹亚文尼之后于更衣室，主动想与华维迪交流解决问题，但后者继续出言羞辱，曹亚文尼被激怒才出手，当他见到华维迪失去知觉并倒地受伤时，都非常担心。
不满华维迪没有队长风范
有几位内部人士透露，大家都知道今次冲突事件的源头是华维迪，他挑衅别人的行为模式，在队内早已为人熟知。他们更表示华维迪一整年的态度和处事手法都是这样，作为副队长的他有失队长风范，多位在队内效力时间较长的球员，都支持这一说法，并不满其行为。
皇马为形象料卖走2人
此外，皇马指已对两人启动纪律处分程序，但未明确表示会如何处罚。然而两位资深球员均预计皇马今夏会卖走两人，因为他们严重影响球队形象，已经没有任何留队的空间。
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