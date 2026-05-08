英超│维拉入欧霸决赛搞乱英超 第6名或可战欧联 12队争席位累曼城

阿士东维拉反胜诺定咸森林入欧霸决赛，如果他们最终取得英超第5位并赢得欧霸，就会以欧霸盟主身份参加来季欧联，英超因欧战系数而额外获得的欧联席位，就会顺延至第6位。目前有12支球队都有机会取得第6名，包括排15位的水晶宫，大家在余下3轮有欧联要争令形势大乱，曼城亦因此受苦，皆因余下对手都要争欧联。

维拉赢欧霸兼英超第5 第6位就出战欧联

英超原本有4个欧联名额，由联赛头4名取得，早前他们已锁定欧战系数头2位，获得额外1个欧联席位，此名额的规则是交予英超排名最高，而本身没有欧联参赛资格的队伍，如果维拉最终赢下欧霸，并在联赛排第5，他们就会以欧霸冠军身份在来季踢欧联，额外一席就顺延至第6位。

15位水晶宫计分数都有得争

目前联赛头3位阿仙奴、曼城和曼联已锁定欧联资格，如果第6名都可以踢欧联，按目前的积分计算由第4位的利物浦至15位的水晶宫，在分数上都有机会以第6名完成，令到本已激烈的欧战之争更加混乱。正与阿仙奴争夺英超锦标的蓝月，亦受乱局牵连，皆因他们余下4轮的对手，包括维拉、般尼茅夫、宾福特和水晶宫，都有机会争夺欧联，令比赛更加难踢。

曼城受苦 余下对手皆争踢欧联

现时有机会争欧联的英超队，按联赛排名分别是利物浦、维拉、般尼茅夫、宾福特、白礼顿、车路士、爱华顿、富咸、新特兰、纽卡素、列斯联和水晶宫。