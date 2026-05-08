欧霸│艾马利第6次入决赛 之前赢4次 仍称：维拉夺冠只有50%机会

周四欧霸4强次回合，阿士东维拉主场4:0大胜诺定咸森林，两回合计赢4:1，将与弗赖堡争冠。今次是维拉时隔44年再入欧战决赛，但对其教练艾马利而言并不陌生，皆因他之前带领3支球队共5次跻身欧霸决赛，4次捧杯而回，胜率高达80%，但他表示维拉今次的赢波机会只得50%，并指要尊重弗赖堡。

艾马利过去5入欧霸决赛4次捧杯

艾马利于2013至16年间，带领西维尔连续3年赢得欧霸，之后在18至19球季再带领阿仙奴入决赛，可是不敌车路士未能夺冠。到2020至21球季，他率维拉利尔闯入决赛，面对实力较佳的曼联于法定时间和加时赛和1:1，最终互射12码胜出夺冠。这名西班牙籍教头之前5次入决赛赢4次，胜率达到80%，是欧霸历来夺冠次数最多的教头，球迷笑称欧霸是「艾马利杯」。

尊重弗赖堡指只有50%赢波机会

如今他协助维拉一骚44年之痒再入欧战决赛，对手仅是目前于德甲排第7位的弗赖堡，赢波机会高唱入云。然而他称只有50%夺冠：「在今场比赛之前，我的脑海里从未想像决赛的图景，因为我脑子里只有今场的画面。现在我们可以去想像了，会尽最大努力去踢决赛，并作出精心准备。然而我们要对决赛本身，以及弗赖堡保持最大的尊重，球队只有一半获胜机会，所以要做好所有细节。」