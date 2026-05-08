西甲｜皇马调查更衣室MMA事件 华维迪头部受伤要唞近2个礼拜

西班牙时间周四据报指西甲豪门皇家马德里早上训练队内发生内讧，法国中场曹亚文尼与乌拉圭中场费达历高华维迪发生内讧，更在更衣室大打出手，华维迪甚至被打晕需要送院，皇马周四晚发声明指已就事件对2名球员展开纪律调查，亦证实华维迪因创伤性脑损伤需要休息近2星期。

皇马更衣室MMA有下文 华维迪「爆缸」要唞2个礼拜

据《马卡报》报导指2人在周三已有「牙齿印」，因华维迪在训练中因犯规问题引起曹亚文尼不满，在当日已发生激烈争执，所幸当日有队友分开2人才没打起来，然而却为翌日训练埋计时炸弹。

周四在训练中因华维迪对曹亚文尼作出一次凶狠拦截后周三积怨立即爆发，一开始前者留在训练场后者则返回更衣室但2人情绪亦相当激动，随后怨家路窄华维迪在返回更衣室时再和曹亚文尼相遇，前者先出言侮辱，后者则「忍无可忍无需再忍」立即出手，随即便升级成双方互殴，华维迪更被曹亚文尼「一拳KO」后晕倒，倒地时头部撞到桌子「爆缸」需要送院治理。

皇马晚上发布声明指已就事件对2位当事人展开纪律调查。皇马IG截图

皇马亦证实华维迪因创伤性脑损伤需要休息10-14日。皇马IG截图

皇马晚上发布声明指已就事件对2位当事人展开纪律调查，并会在内部调查结束后再更新情况，另外华维迪经诊断后证实因创伤性脑损伤，需要休息10-14日，意味着势必缺席本港时间周一上演对巴塞隆拿的「国家打吡」，另一当时人曹亚文尼会否上阵亦存疑。事实上皇马另外亦被传中坚鲁迪格和另一中坚艾华路卡利拉斯发生肢体冲突，皇马今季成绩不佳，若「国家打吡」落败亦将注定这支银河鉴队今年将「四大皆空」，如今再爆球队内讧将为皇马再添阴霾。