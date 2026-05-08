欧协联｜水晶宫淘汰萨克达晋决赛创队史 将与华历简奴争冠

水晶宫晋身欧协联决赛，创下队史。这支英超球队今晨于欧协联4强次回合，以2：1击败萨克达，两回合计赢5：2杀入决赛，这是水晶宫队史首次晋身欧洲赛决赛。

水晶宫晋身欧协联决赛。法新社

加拉斯拿领军杀入欧协联决赛。美联社

水晶宫于4强次回合以2：1击败萨克达。法新社

蒙路斯于右路急劲传中，逼得萨克达的柏度轩历基摆乌龙。法新社

水晶宫带着首回合3：1的领先优势，于次回合回到主场，于上半场10分钟便撕破萨克达防线，由耶利米宾奴将皮球送入网窝；但经VAR翻看后，判越位在先，入球无效。今场先开纪录的仍是水晶宫，主队于25分钟凭丹尼尔蒙路斯于右路急劲传中，逼得萨克达的柏度轩历基摆乌龙。

但萨克达的轩历基之后将功补过，他于34分钟横传于禁区边的队友艾坚拿度，后者右脚一控，随即转身快脚起左脚射门，皮球直飞上角，水晶宫门将甸轩达臣只能目送皮球入网。两军半场各一言和。

队史首晋欧洲赛决赛

水晶宫于下半场先由轩达臣救出对方的射门转守为攻，最终由伊斯美拿沙亚于门前接应左路传中，撞射入网，助球队于次回合领先2：1。最终水晶宫保住胜局，两回合计以5：2淘汰萨克达，创下首晋欧洲赛决赛的球会纪录。

至于另一场4强次回合，华历简奴作客以1：0小胜斯特拉斯堡，两回合计以2：0淘汰对手晋级。水晶宫与华历简奴合演的欧协联决赛，将于香港时间5月28日凌晨3时上演。