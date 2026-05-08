欧霸｜维拉4强次回合派4蛋反胜森林 将与弗赖堡争冠

欧霸专家艾马利保金漆招牌，带领阿士东维拉晋身今届欧霸决赛。他们在4强次回合主场以4：0击败诺定咸森林，总比数反胜4：1淘汰对手。

首回合1球落后

维拉首回合落后0：1，次回合回到主场表现出色。先是36分钟，贝安迪亚于左路表演秀丽脚法、摆脱两名后卫夹击后传中，门前的奥尼屈坚斯轻松撞射入网，助维拉半场领先1：0，总比数扳平1：1。

贝安迪亚传射建功。美联社

阿士东维拉杀入欧霸决赛。美联社

维拉忠实球迷威廉王子现身打气，睇得相当肉紧。美联社

麦甘尼3分钟内梅开二度

下半场维拉连入3球，先是55分钟经VAR翻看后，判柏奥托利斯被森林守将尼高拉米连高域于禁区内拉跌，获得12码。维拉的12码由贝安迪亚操刀中鹄，总比数反超前。维拉之后有约翰麦甘尼于3分钟内连入两球，先是77分钟接应屈坚斯的横传，第一时间用左脚烫远柱入网；80分钟，他再于差不多的位置起脚，今次射近柱攻破史堤芬奥迪加的十指关。

最终维拉次回合大胜4：0，两回合计以4：1淘汰森林。另一场4强次回合，弗赖堡以3：1击败布拉加，两回合计以4：3险胜对手。维拉将与弗赖堡于香港时间5月21日凌晨3时，合演今届欧霸杯决赛。