英超｜曼联锁定欧联资格 卡域克首谈帅位：明确动向对球会至关重要

曼联确认获得来季欧联参赛资格后，看守主教练卡域克周四首次公开表示，球会是时候对主教练人选作出明确决定。他强调自己心态平和，同时坦言「明确性」对球会长远发展非常重要。

曼联管理层原定计划在赛季结束后才决定卡域克的去留，期间亦一直有接触其他潜在候选人。随著球会完成重返欧联的首要目标，帅位问题再次成为焦点。卡域克在周四的记者会上表示：「明确性确实很重要。赛季即将结束，我们近期表现强劲，球队正处于有利位置，现在自然是时候商讨我的角色以及未来的发展方向。」

多名曼联兵公开支持卡域克。美联社

卡域克带领曼联重返欧联。美联社

曼联取得来季欧联资格。美联社

「以长远目光执教红魔」

自接掌球队以来，卡域克一直被视为短期过渡人选，但他强调自己的执教方针从未受此限：「从第一天开始，我从未以『短期心态』作过任何决定。无论是球队发展还是球员个人成长，我和教练团队都是以球会的长远利益为依归。至于外界、球员或媒体如何看我，那并非我能控制。」

虽然队内多名主力球员近期公开开腔支持卡域克留任，但由英力士主席拉杰夫主导的管理层似乎倾向保持冷静。消息指，球会希望完成整个评核程序，在球季正式结束并分析所有数据后才作最终决定，以免受一时的氛围或情绪左右。