世界杯2026‧列强点评│防反配死球唔好睇但有用 澳洲靠2招力争出线

澳洲近年欠缺具级数球星，但仍能连续6次跻身决赛周，全因他们有自知之名，不介意战术风格远离世界主流，来到2026年仍以防守反击为主，配合死球战术争取入球。这两招唔好睇但有用，袋鼠军团的实用主义足够争出线。

因欠缺球星无本钱改踢法

上届16强澳洲1:2惜败予最终冠军阿根廷的澳洲，今届外围赛他们于亚洲区第3圈C组次名直接出线，第7次晋身世界杯决赛周，亦是从大洋洲足协转投亚洲足协后的连续第6次。该队近年受限于国际足协新订立的规定，年轻球员不能距离家长超过100公里，难派有潜质的年轻球员送到欧洲球会培训，未能再现基维尔或添卡希尔等具级数球员，3月份的大名单中只有2人于欧洲五大联赛效力，分别是门将马菲赖恩和守将施卡迪。

防反+死球唔好睇但实用

正是技术上欠缺进步，澳洲逐与世界主流背道而驰，仍然采用过时的稳守突击战利，配合球员身高优势在死球争取入波，反有意外收获。在球员时代曾效力水晶宫的教练普波域带领下，专心确立高效踢法，在控球率低下于外围赛两轮面对日本及沙特阿拉伯录2胜2和。他们之后主场5:1大炒印尼，有3球来自死球。这套实用主义在D组面对土耳其、巴拉圭和美国，随时有意外收获。

澳洲世界杯D组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

14-06 中午12:00 土耳其

19-06 深夜3:00 美国

26-06 早上10:00 巴拉圭

澳洲焦点球员

马菲赖恩

位置：门将

出生日期：08-04-1992

效力球会：利云特

国际赛上阵/入球：103场/0球

澳洲门将马菲赖恩。法新社

施卡迪

位置：后卫

出生日期：10-10-2003

效力球会：帕尔马

国际赛上阵/入球：11场/1球

澳洲守将施卡迪。法新社

伊兰观达

位置：翼锋

出生日期：09-02-2006

效力球会：屈福特

国际赛上阵/入球：13场/5球

澳洲翼锋伊兰观达。美联社