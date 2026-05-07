足球│据传中国、印度已被邀请首届出赛FIFA东盟杯 港队料编入第二级赛事 夺冠可获30万美元奖金

前盛传国际足协将于九月举办的首届FIFA东盟杯（FIFA ASEAN Cup），香港将主办第二级的所有比赛，并获邀出赛。而据外媒最新报导指中国、印度已被邀请出赛，该赛事将采取两级、14队，不设准决赛的全新赛制，港队料列第二级，如果夺冠，将获得30万美元（约234万港元）的奖金。

早前据外媒报道，由国际足协举办的首届FIFA东盟杯预计将于今年9月21日至10月6日的新国际赛期上演，香港足球队亦有望参赛。而根据新加坡《海峡时报》昨日（6日）的报道除了11支东南亚球队、中国、港队和印度据悉已获邀参赛。赛事将采取两级、14队的全新赛制。第一级共有8队，分为两组，其中一组由印尼主办，另一组举办地点待定。第二级则有6队，分为两组，第二级所有比赛将安排在香港举行。赛制将不设准决赛，小组首名直接争夺冠军，小组次名则进行季军战。每队预计进行2至4场比赛，相比传统主客场两回合制，大幅简化赛程。

《海峡时报》续指， 赛事预计以世界排名划分级别。11个东盟成员国加上受邀的港队、中国及印度，共14队将分为两级。港队料列第二级，若在该级夺冠，将获得30万美元（约234万港元）的奖金。第一级冠军可获100万美元。每支参赛球队至少获得12.5万美元的参赛费，赢波或打和另有额外奖励。总奖金池预计超过400万美元。