英超│达云纽尼斯加盟仅1年被希拉尔弃用 获准夏天离队 传加盟车路士

去年夏天登陆沙特阿拉伯球坛的达云纽尼斯(Darwin Nunez)，在希拉尔的发展未如人意，加盟仅1年已被球队弃用。据报他和希拉尔已达成协议，赛季后离队，有望重返英超赛场，有传车路士正力邀他加盟。

有传车路士正力邀达云纽尼斯加盟。路透社

达云纽尼斯被剔出希拉尔大军名单

达云纽尼斯去年夏天败走利物浦，以4600万镑转投希拉尔，但发展不似如期，24场各赛事虽有9入球5助攻，但经常错失入球机会，没有因为联赛级数下降而交出匹配其转会费的表现。而沙特联赛规定每队只可注册8名2003年之前出生的外援，由于球队外援出现人满之患，希拉尔逐在2月将他剔出大名单，已接近3个月没有为球队上阵，但他期间仍保持职业态度，每日坚持训练。

有传车路士正力邀达云纽尼斯加盟。路透社

传车路士有意带他回英超

消息人士透露，这名26岁乌拉圭前锋与希拉尔达成协议，球季结束后可以离队，由于其身价已大幅跌至2500万欧罗，球会不会强求收回买入价，愿意以市价或更低价钱放人。目前祖云达斯和车路士均对他有兴趣，当中以后者较积极，希望将他带回英超赛场。然而他之前效力利物浦被轰把握力差，门前失机的画面经常出现，球迷们都不看好他。