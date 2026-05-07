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西甲│皇马爆严重内讧 鲁迪格掌掴A费 曹亚文尼、华维迪差点互殴

足球世界
更新时间：16:00 2026-05-07 HKT
发布时间：16:00 2026-05-07 HKT

皇家马德里周日西甲将会作客巴塞隆拿，如果未能赢波后者就会提早封王，在这场国家打吡中完成卫冕，对本季四大皆空的皇马而言是进一步打击。然而在这重要关头，银河舰队的内讧传闻越爆越激烈，继早前中坚鲁迪格掌掴左闸艾华路卡利拉斯(A费)后，又传出曹亚文尼和中场拍档费达历高华维迪几乎讲手互殴，并有6名球员拒绝与教练艾比路亚对话，更衣室形势险峻。

内讧传闻升级 近日先传掌掴事件

当皇马本季四大皆空之际，队内的负面新闻不停传出。锋将基利安麦巴比懒理球队陷入险境，与女友飞到意大利度假更被传媒发现并发下照片，引来众队友和球迷不满，原来只是小儿科。本周就传出中坚鲁迪格曾在操练中掌掴左闸艾华路卡利拉斯，后者其后发文指部份传闻并不属实，队内气氛不差，但就承认掌掴事件，并透露只是小事和已经解决。

中场拍档差点互殴 6名球员拒与教练对话

然而内讧传闻一个比一个严重，西班牙媒体《马卡报》周三报导，合作已久的中场华维迪和曹亚文尼，近日在一次操练中因犯规问题互相不满，彼此推撞后，返回更衣室继续烈争吵，几乎互殴大打出手，球队更衣室进一步分裂。而报导续指，艾比路亚已全面失去更衣室的控制，多达6名球员拒绝与他交谈，更不信任他和其团队。

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