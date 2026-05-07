世界杯2026‧列强点评│暌违3届重返决赛周 巴拉圭D组出线有难度

巴拉圭自1930年首次出战世界杯决赛周以来共8次参赛属决赛周常客，惟近年球队成绩下滑，已连续三届缺席决赛周。今届世杯外巴拉圭的成绩亦麻麻，受惠赛事扩大至48队参赛才可重返决赛周。阵中主将米基尔阿米朗由英超转战美职，实力和状态同走下坡，要带领巴拉圭于D组出线有难度。

巴拉圭国家足球队。美联社

过去3届无缘决赛周

巴拉圭历来8次出战世界杯决赛周，成绩最好一届是2010南非世界杯，于8强0:1仅败给最终冠军西班牙。不过，该队自名将辛达告鲁斯退役后成绩下滑，2014巴西世杯外于南美洲排第9，2018俄罗斯世杯外排第7，2022卡塔尔世杯外排第8，连续三届失落决赛周席位。

因世杯扩军获得席位

今届美加墨世界杯南美洲区外围赛，巴拉圭成绩其实亦不好，18战7胜7和4负排小组第6。若以上届南美洲有4.5席计已告出局，庆幸今届世杯规模扩大至48队参赛，南美洲有6.5席，巴拉圭才获南美洲最后一个直接出线席位。

主将阿米朗力不从心

巴拉圭阵中最大牌球星是曾效力英超劲旅纽卡素的米基尔阿米朗，惟他今季转投阿特兰大联，于比赛强度和速率都次一级的美职比赛，实力难免有所下降，尤其攻守转换速率。至于巴拉圭在D组的对手有美国、土耳其和澳洲，以该队实力恐怕只能与澳洲争第3名，再寄望以较佳成绩第3名出线。

巴拉圭世界杯D组赛程

日期 开赛时间（香港时间） 对手 13-06 早上09:00 美国 20-06 早上11:00 土耳其 26-06 早上10:00 澳洲

巴拉圭焦点球员

巴拉圭中场米基尔阿米朗。路透社

米基尔阿米朗

位置：中场

出生日期：10-02-1994

效力球会：阿特兰大联

国际赛上阵/入球：75场/9球

巴拉圭中场迪亚高高美斯。路透社

迪亚高高美斯

位置：中场

出生日期：27-03-2003

效力球会：白礼顿

国际赛上阵/入球：23场/3球

巴拉圭后卫奥马阿达雷迪。美联社

奥马阿达雷迪

位置：后卫

出生日期：26-12-1996

效力球会：新特兰

国际赛上阵/入球：35场/3球