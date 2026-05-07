欧联│阿仙奴决赛挑战圣日耳门 与20年前越级斗巴塞隆拿相似 亨利：希望完成当年未圆的梦

今届欧联决赛戏码，是力争卫冕的巴黎圣日耳门(PSG)对相隔20年再次争冠的阿仙奴。枪手与如日方中的PSG决一死战，与2005至06球季面对有朗拿甸奴、美斯、沙维等巨星压阵的巴塞隆拿情况相似，都是越级挑战。时任阿仙奴队长亨利希望后辈们可以完成当年未圆的梦，但他亦明白球队目前的实力，远远不及PSG。

阿仙奴决赛挑战圣日耳门，与20年前越级斗巴塞隆拿相似。美联社

挑战PSG与当年越级对巴塞隆拿相似

圣日耳门去年首夺大耳朵杯，之后又在世界冠军球会杯取得亚军，今届欧联又是入球最多的球队，被视为目前欧联球坛实力最强之师。阿仙奴近年成绩出众，但已6年未赢得主要赛事冠军，22年未曾在英超封王，欧联亦是第2次跻身决赛，对上一次是2005至06球季，今次与PSG争冠是越级挑战，情况与20年前遇上巴塞一样。

阿仙奴以目前的实力，其实远远不及PSG。法新社

亨利希望后辈帮手圆梦

当年巴塞拥有细哨、美斯、沙维、伊度奥、佩奥尔和迪高等世界级星将；阿仙奴不在同一级数，阵中只有皮利斯和亨利具有高水平，他们最终输1:2未能首夺欧联。亨利表示希望后辈可以帮他们圆梦：「这支球队有可能做到我们当年未能做到的事，作为球迷你总是希望你支持的球队能赢上决赛，去亲历那种巅峰感受。」

亨利希望后辈帮手圆梦，夺欧联冠军。法新社

承认阿仙奴实力远不及PSG

然而亨利都知道这支阿仙奴的实力远不及PSG：「我们还未到他们的水平，所以一定要保持谦逊。巴黎不仅在进攻入可以比你取得更多入球，还能将你辗压至窒息。但阿仙奴的韧性不可忽视，每当有机会，球队都能转化成入球，所以我们并非没有可能击败PSG。」可是一项数据对枪手不利，就是球队近24场欧联只错2次落败，正是去季4强被PSG双杀。