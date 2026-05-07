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欧联│PSG阿仙奴会师决赛 西班牙教练内讧 安历基谈阿迪达：佢系我后辈

足球世界
更新时间：13:16 2026-05-07 HKT
发布时间：13:16 2026-05-07 HKT

巴黎圣日耳门(PSG)淘汰拜仁慕尼黑入欧联决赛，将于5月30日在匈牙利布达佩斯与阿仙奴争冠。这场欧联决赛将会上演西班牙教练内讧，PSG主帅安历基(Luis Enrique)提起枪手教头阿迪达(Mikel Arteta)时，指自己球员时代于巴塞隆拿效力期间，后者刚出道是其后辈，并称对他有好感。同时安帅亦表示阿迪达打造的阿仙奴非常出色，其执教能力无容置疑。

PSG主帅安历基表示阿迪达打造的阿仙奴非常出色，其执教能力无容置疑。美联社
PSG主帅安历基表示阿迪达打造的阿仙奴非常出色，其执教能力无容置疑。美联社

两人相差11岁 曾在巴塞做队友

55岁的安历基将与年轻11岁、同样来自西班牙的阿迪达争夺大耳朵杯。两人的渊源来自巴塞隆拿，安历基于1996至2004年间效力这支西班牙豪门，当时是球队的大哥，阿迪达则在1997至99年在巴训青年军受训，99至01年为B队效力，到02年正式离队。阿迪达从未为巴塞一队出场，但他当时多次提升上一队训练，与安历基曾一起共事，后者指视阿迪达为后辈：「我对他很有好感，因为他年轻时在巴塞隆拿和我做过队友。」

阿迪达曾在巴塞与安历基做队友。路透社
阿迪达曾在巴塞与安历基做队友。路透社

安历基：我对阿迪达有好感

如今阿迪达带领阿仙尼时隔20年再入欧联决赛，安历基都大赞他：「他打造了一支出色的球队，执教多年，其执教能力无容置疑。我知道这场决赛非常艰难，但我们对自己的比赛风格和目标充满信心，我相信我们会战斗至最后一刻。」

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