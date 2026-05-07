欧联│PSG弃主攻靠防守反击顶住拜仁 基华拉斯基利亚防守同样了得

周三欧联4强次回合，巴黎圣日耳门(PSG)教练安历基(Luis Enrique)一反常态放弃主攻和传控踢法，改踢防守反击与拜仁慕尼黑周旋，结果以低至34%的控球率作客赛和1:1，两回合计赢6:5晋级。今仗是安历基入主PSG近3季以来在欧联赛场最少控球率一仗，球员们都专注防守，进行锐利的「K球王」基华拉斯基利亚原来防守都好了得，6次抢回控球率，还有2次拦截。

周三欧联4强次回合是安历基入主PSG近3季以来在欧联赛场最少控球率一仗。路透社

PSG今仗仅34%控球率

圣日耳门教练安历基一直坚持传控，但今仗手握首回合领先5:4的优势下，主动交出控球权踢防守反击，稀略凑效于开赛3分钟就靠一次快速反击，由奥士文尼迪比利接应基华拉斯基利亚的传中射入领先。球队全场只有34%控球，但合共录得7次中目标攻门，比拜仁的6次还要多，其由守转攻的速度令拜仁难以招架。

「K球王」6次抢回控球权

今仗是安历基于2023年夏天入主PSG以来，在欧联赛场控球率最低的一仗，亦是首次低于40%，以不寻常的形势取得决赛资格。该队球员都专注防守，锋将都不例外，本季欧联收录10入球6助攻的「K球王」基华拉斯基利亚，防守亦相当了得，14次地面对抗赢出10次，还6次抢回控球权、2次拦截和1次解围；另一位锋将迪斯亚杜伊亦有3次拦截和1次解围。

安历基：不习惯防守但做得好

安历基亦大赞球队的防守：「我们防守稳固，当你面对这类型的比赛时，比赛就会变得很艰难。球队不习惯这椒的防守，但我们和往常一样，展现了球队和球员的实力，大家都非常高兴。」