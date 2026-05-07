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欧联│拜仁质疑两个手球争议判罚 涉事球证只得15场欧联经验

足球世界
更新时间：11:56 2026-05-07 HKT
发布时间：11:56 2026-05-07 HKT

周三欧联4强次回合，拜仁慕尼黑主场与巴黎圣日耳门(PSG)赛和1:1，总比数输5:6无缘决赛。今场有两个手球判决都对主队不利，包括PSG中场祖奥尼维斯禁区内手球没有吹罚；左闸纽奴文迪斯蓄意手球，但球证指宾希路指拜仁中场干拉特赖马犯规在先，前者避过领取第2面黄牌，拜仁上下对此非常不满。原来宾希路连同今场仅执法过15场欧联比赛，拜仁质疑他经验不足。

纽奴文迪斯手球 球证反吹拜仁

两个手球争议都在上半场出现，28分钟拜仁中场干拉特赖马前场右路推进，当他挑起皮球想越过PSG左闸纽奴文迪斯时，后者伸出右手阻挡皮球向前，有黄牌在身的他应领取第2黄，但第4助攻裁判向球证宾希路提示赖马手球在先，判后者犯规。然而重播显示赖马是下腹靠右位置控球，右手没有触碰皮球。

祖奥尼维斯禁区内手球无被罚

3分钟后，圣日耳门的域天拿在己方禁区内大脚解围，省中队友祖奥尼维斯的手，可是宾希路示意没有12码，VAR亦无介入。两个手球判罚都对拜仁不利，教练高柏尼怒斥：「尼维斯那球，稍微有点常识都觉得荒谬。而文迪斯的第2面黄牌，我觉得球证本来想出示，但后来又收回，因为他意识到自己之前已给他一张黄牌，不想把他罚下。球证就将判罚方向改成另一边，我真的没看到赖马用手碰到球。」中坚庄拿芬泰希亦直斥球证的判决，认为各方欠拜仁一个解释。

宾希路仅执法欧联15场

球证宾希路赛后成为争议人物，38岁的他来自葡萄牙，未执法过世界杯和欧洲国家杯等大型赛事，赛前亦只得14场欧联经验，上季才开始执法淘汰赛，今仗是他首度于准决赛首相，拜仁行政总裁戴尔逊直指球证经验不足：「一位从未在准决赛执法的球证，居然被安排吹4强。你看他的履历，欧联经验也不多。」

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