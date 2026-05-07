欧联｜受惠手球规例豁免条款 尼维斯手球没判12码

拜仁慕尼黑于欧联4强次回合，以1：1赛和巴黎圣日耳门，两回合计以5：6落败出局。今场其中一个争议判决，是域天拿禁区内解围省中队友祖奥尼维斯的手，但球证没判12码。赛后拜仁主帅高柏尼批评球证判决，但这次手球没12码是因为球例一条条款而豁免。

拜仁球员向球证投诉。美联社

高柏尼炮轰球证判决。法新社

域天拿解围省中尼维斯的手。影片截图

高柏尼炮轰：用常识想想吧

高柏尼赛后表示：「我们必须审视两场比赛中，球证的某些判决，这从来不是借口，但确实有影响。手臂明明举在空中，但因为是被队友省中就不判12码。用常识想想吧，这是荒谬的。最终就是一球之差的比赛。」

事缘次回合上半场31分钟，PSG的域天拿在自己禁区内大脚解围，省中队友祖奥尼维斯的手；当时尼维斯的手没有收在躯龫内。拜仁的职球员与主场球迷随即投诉对手犯手球，应判12码；球证示意没有12码，VAR亦无介入。

队友解围省中不构成手球犯规

根据国际足球协会理事会规则列明，手球规则中有一条豁免条款，若球因队友的解围而意外地省中球员，无论手臂处于哪个位置，均不构成手球犯规；除非球直接射入对方球门，或该球员随即射门得分，此情况下判罚直接自由球。《BBC》足球记者Dale Johnson解释：「当域天拿大脚解围时，尼维斯怎可能预料到皮球直接省向自己？当然，若属故意手球则另当别论，但在这个情况下，预计不会判罚12码。」