英超｜青年足总杯决赛上演曼市打吡 曼城坚持于青训球场举行引发争议
更新时间：06:02 2026-05-07 HKT
发布时间：06:02 2026-05-07 HKT
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曼城与曼联将于青年足总杯决赛狭路相逢，惟主办方曼城坚持将赛事安排在仅能容纳7000人的Joie Stadium举行，并拒绝了曼联提出移师奥脱福球场的建议，此举引发球迷组织及相关人士的强烈不满。
传统上，青年足总杯决赛通常在主队的一队主场举行。由于今次是罕见的「曼彻斯特打吡」，外界原本预期赛事会在能容纳5万人以上的伊蒂哈德球场上演。据知情人士透露，曼城以主场看台工程及赛程紧密为由，声称无法开放伊蒂哈德球场；曼城一队分别于5月9日及13日，主场迎战宾福特及水晶宫。
拒移师奥脱福 曼迷怒轰「耻辱」
曼联曾提议将决赛改往奥脱福球场举行，但遭到曼城拒绝。曼联支持者信托基金与球迷论坛发表联合声明，直斥赛事选址 Joie Stadium是「耻辱」。声明指出：「上一次曼联进入决赛时，奥脱福吸引了6.7万名球迷入场。现在让这场大战在如此狭小的场地举行，不仅令球迷失望，更是剥夺了年轻球员在职业生涯重要时刻大显身手的机会。」
在2022 年，曼联凭明奈及加拿祖等新星助阵，在奥脱福球场创下了67,492人的青年杯决赛入场纪录。至于今届，这场备受关注的决赛定于英国时间5 月14日晚上7时举行。
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