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欧联｜巴黎圣日耳门淘汰拜仁慕尼黑 决赛硬撼阿仙奴争取卫冕

足球世界
更新时间：05:53 2026-05-07 HKT
发布时间：05:53 2026-05-07 HKT

卫冕的巴黎圣日耳门将与阿仙奴合演今届欧联决赛！PSG今晨于4强次回合作客拜仁慕尼黑，被逼和1：1，仍凭首回合的优势、总比数以6：5淘汰对手。

拜仁慕尼黑向球证投诉。美联社
拜仁慕尼黑向球证投诉。美联社
卡尼下半场补时为拜仁扳平。美联社
卡尼下半场补时为拜仁扳平。美联社
PSG连续两届杀入欧联决赛。美联社
PSG连续两届杀入欧联决赛。美联社
PSG力争欧联决赛。美联社
PSG力争欧联决赛。美联社

两军首回合踢出经典，合轰9球创下纪录。领先5：4的PSG开赛3分钟便制造出首个机会，基华拉斯基利亚一路突破后于左路传中，奥士文尼丹比利于中路第一时间起左脚射入。此时总比数落后4：6的拜仁，努力尝试扭转局面，但哈利卡尼大部分时间受到严密看管，攻势屡屡受阻。

域天拿解围省中队友手

上半场31分钟，PSG的域天拿在己方禁区内大脚解围，省中队友祖奥尼维斯的手。拜仁职球员与主场球迷随即投诉对手犯手球，应判12码；球证示意没有12码，VAR亦无介入。根据球例，手球规则中一条豁免条款，「由同一球队的队友踢出后，击中球员的手或手臂」，则不构成手球；除非球直接射入对方球门，或该球员随即射门得分，此情况下判罚直接自由球。因此这次并没有判12码。

卡尼94分钟扳平为时已晚

半场落后0：1的拜仁，最终于下半场补时4分钟，凭卡尼接应艾方素戴维斯的传送，起左脚射上解入网扳平1：1，但为时已晚。PSG最终以总比数6：5淘汰拜仁慕尼黑，连续两季杀入欧联决赛。去届他们于决赛，以5：0大胜国际米兰，赢得队史首个欧联决赛。今届PSG将与阿仙奴，于5月30日会师决赛，争取卫冕。

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