美国磨合近2年仍未成功 惟分组赛程有利出线无难度

主办国之一美国为了备战今届世界杯，前年9月聘请名帅普捷天奴接手，可是经过2年磨合仍未成功，表现反复不定，对强队欠对抗能力。然而该队在去年友赛击败过分组对手巴拉圭及澳洲，加上队内有基斯甸普列锡等多位于五大联赛效力的球员，今届难走得远，但晋级应无问题。

美国足球国家队。美联社

普捷天奴接手后成绩反复

美国于2022年开始走向低迷，逐在24年9月聘请普捷天奴接手，成为奇连士文后首位外籍教头。他上任后带队踢了24场，取得13胜1和9负的成绩，54%胜率不算差，但阵上表现反复，面对较有实力的球队输多赢少，包括近2轮友赛以2:5不敌比利时和0:2负葡萄牙，上年美洲金杯决赛亦以1:2输给死敌墨西哥。

赢过澳洲、巴拉圭有心理优势

幸好他们在今届世杯被编入D组，同组对手土耳其、澳洲和巴拉圭的实力不算太强，更重要是去年友赛美国正好击败后两队，有心理优势辅助下，晋级阻力低。而美国队中的常规成员中，有13人于欧洲五大联赛效力，虽然基斯甸普列锡、韦斯顿麦坚尼、添莫非韦亚和基奥云尼雷拿等，近年欠缺明显进步，但众人正值当打之年，应可如上届般跻身16强，要再走远就要视乎对手谁属。

美国世界杯D组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手 13-06 早上9:00 巴拉圭 19-06 深夜3:00 澳洲 26-06 早上10:00 土耳其

基斯李察士

位置：中坚

出生日期：28-03-2000

效力球会：水晶宫

国际赛上阵/入球：36场/3球

美国守将基斯李察士。法新社

韦斯顿麦坚尼

位置：中场

出生日期：28-08-1998

效力球会：祖云达斯

国际赛上阵/入球：64场/12球

美国中场韦斯顿麦坚尼。路透社

基斯甸普列锡

位置：翼锋/前锋

出生日期：18-09-1998

效力球会：AC米兰

国际赛上阵/入球：84场/32球

美国锋将基斯甸普列锡。法新社