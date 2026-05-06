美国磨合近2年仍未成功 惟分组赛程有利出线无难度
更新时间：18:08 2026-05-06 HKT
发布时间：18:08 2026-05-06 HKT
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主办国之一美国为了备战今届世界杯，前年9月聘请名帅普捷天奴接手，可是经过2年磨合仍未成功，表现反复不定，对强队欠对抗能力。然而该队在去年友赛击败过分组对手巴拉圭及澳洲，加上队内有基斯甸普列锡等多位于五大联赛效力的球员，今届难走得远，但晋级应无问题。
普捷天奴接手后成绩反复
美国于2022年开始走向低迷，逐在24年9月聘请普捷天奴接手，成为奇连士文后首位外籍教头。他上任后带队踢了24场，取得13胜1和9负的成绩，54%胜率不算差，但阵上表现反复，面对较有实力的球队输多赢少，包括近2轮友赛以2:5不敌比利时和0:2负葡萄牙，上年美洲金杯决赛亦以1:2输给死敌墨西哥。
赢过澳洲、巴拉圭有心理优势
幸好他们在今届世杯被编入D组，同组对手土耳其、澳洲和巴拉圭的实力不算太强，更重要是去年友赛美国正好击败后两队，有心理优势辅助下，晋级阻力低。而美国队中的常规成员中，有13人于欧洲五大联赛效力，虽然基斯甸普列锡、韦斯顿麦坚尼、添莫非韦亚和基奥云尼雷拿等，近年欠缺明显进步，但众人正值当打之年，应可如上届般跻身16强，要再走远就要视乎对手谁属。
美国世界杯D组赛程
|日期
|开赛时间(香港时间)
|对手
|13-06
|早上9:00
|巴拉圭
|19-06
|深夜3:00
|澳洲
|26-06
|早上10:00
|土耳其
基斯李察士
位置：中坚
出生日期：28-03-2000
效力球会：水晶宫
国际赛上阵/入球：36场/3球
韦斯顿麦坚尼
位置：中场
出生日期：28-08-1998
效力球会：祖云达斯
国际赛上阵/入球：64场/12球
基斯甸普列锡
位置：翼锋/前锋
出生日期：18-09-1998
效力球会：AC米兰
国际赛上阵/入球：84场/32球
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