曼联的巴西前锋马菲奥斯根夏(Matheus Cunha)周一透露一个重磅消息，指其双料队友卡斯米路(Casemiro)有可能改变今夏离队的决定，来季继续留队，并耐人寻味表示「未到最后不知结果」。

马菲奥斯根夏指队友卡斯米路有可能改变今夏离队的决定。美联社

卡斯米路1月初宣布季尾离队

卡斯米路和曼联于1月中确认，前者今夏约满后离队，结束4年红魔岁月。这名34岁巴西中场宣布此决定后越踢越好，本季英超已入9球，成为球队提早锁定来季欧联席位的主要功臣，球迷一直呼吁他改变决定，但他和看守主教练卡域克已多次表示没有转机。

根夏：未到最后不知结果

然而其红魔兼巴西双料队友马菲奥斯根夏接受《每日星报》访问时，先大赞他在球队的重要性，并指很荣幸与他共用更衣室，之后再留上重磅消息：「当然大家都不知道他的合约如何，但我们都希望他继续留下。我知道真的很困难，但未能最后都不会知道结果。」根夏的说法指卡斯米路或有转机，不排除留下来。