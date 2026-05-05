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英超│莫耶斯差一分钟首胜哥迪奥拿 遗憾守唔住：应该要赢！

足球世界
更新时间：13:27 2026-05-05 HKT
发布时间：13:27 2026-05-05 HKT

周一英超，爱华顿主场对曼城于81分钟领先3:1下，未能守住胜局，在补时最后7分钟最后一刻失守被逼和3:3。该队主教练莫耶斯18次与曼城教头哥迪奥拿交手都赢唔到，他矢言对只差一分钟就能首胜哥帅感到遗憾，指球队难得领先2球就要杀死比赛，应该要赢。

莫耶斯对哥迪奥拿4和14负，从来未赢过。路透社
莫耶斯对哥迪奥拿4和14负，从来未赢过。路透社

莫耶斯对哥迪奥拿4和14负

爱华顿在半场落后一球下，换边后一度连入3球，到81分钟反超前3:1取胜在望，可是他们于83和补时7分钟失守，被逼和3:3。拖肥糖主帅莫耶斯对哥迪奥拿率领的球队仍然未赢过，总成数改写成4和14负，只计英超赛场就是3和13负。

哥迪奥拿与莫耶斯交手从来未输过。路透社
哥迪奥拿与莫耶斯交手从来未输过。路透社

直言遗憾守唔住比分

对于未能首胜哥帅，莫耶斯直言感到遗憾：「当我们领先3:1时，当然会想足够去守住胜局，但我们未能做到。球队本应该彻底终结比赛，取得胜利，遗憾守唔住比分。我们最近几场比赛总是在末段失分，之前就是输掉比赛，今场就是打和，这令人失望。」

莫耶斯直言遗憾守唔住比分。法新社
莫耶斯直言遗憾守唔住比分。法新社

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