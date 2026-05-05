英超│森林大幅轮换仍3:1挫车路士 无惧暗黑战术为周中欧洲赛壮声威

英超周一晚上上演第35轮赛事，半力出击的诺定咸森林作客史丹福桥球场以3:1击败车路士，不仅令状态低迷的蓝狮惨吞联赛6连败，全取关键3分后，目前已抛离降班区6分，护级形势大好。

森林副选照反客为主

由于周中需要兼顾欧霸杯4强次回合硬撼阿士东维拉的生死战，森林领队域陀彭利拿（Vítor Pereira）今仗大胆作出多达8个正选位置轮换，联赛共入13球的首席射手基比斯韦特先任后备。然而，半力出击的森林开波仅2分钟，前锋艾禾尼尔（Taiwo Awoniyi）便于禁区内头槌破网，闪电先开纪录。

车路士防线面对森林的反击显得束手无策。14分钟，右闸马路古斯图（Malo Gusto）在禁区内犯规被罚12码，森林由伊戈捷西斯（Igor Jesus）操刀中鹄，迅速扩大优势至2:0。虽然车路士上半场补时阶段亦搏得一球12码，但主将高尔彭马（Cole Palmer）却宴客，未能为球队追成较接近纪录。

车路士破蛋为时已晚

换边后7分钟，艾禾尼尔接应基比斯韦特传中，突破越位门前扫入，个人梅开二度，并助客军拉开比数至3:0锁定胜局。蓝狮要到90分钟，才由首席射手祖奥柏度（Joao Pedro）倒挂破蛋，惟最终仍以1:3饮恨收场，球证鸣笛完场时，史丹福桥球场随即响起漫天嘘声。

主场出击的车路士今仗空有高达67%控球率，但进攻却老鼠拉龟。雪上加霜的是，上演英超处子战的18岁小将谢斯达利（Jesse Derry）在半场前与对方相撞重伤，需要由担架抬离场，令本来已有柏度尼图、阿历真度加拿祖和比诺杰坦斯高挂免战牌的车路士，边路兵源进一步短缺。

艾马利暗黑战术告破

而森林全取3分后，35战42分虽然仍排第16位，但跟第18位的韦斯咸已拉开差距至6分，并有17球的得失球优势，在只余3轮联赛并有2场主场在手的情况下，护级几近成功。

在此赛前，球迷都不约而同质疑昨晚主场迎战热刺的阿士东维拉主帅艾马利使出暗黑战术，故意输掉比赛予热刺让其追近仍有护级压力的森林，令森林不能大幅轮换主力，增加己队翻转0:1落后劣势的机会。但这场极具说服力的胜仗亦同时宣布艾马利的暗黑战术告破，更为森林周中的欧战打了支强心针。

森林主帅赛后对球员赞不绝口

彭利拿赛后对这支大幅轮换的阵容赞不绝口，强调球队的拚搏精神及这场胜仗带来的巨大意义。他指：「我们现在处于一个很好的势头，我很高兴球队再一次展现出良好的精神面貌和心态，证明这班球员组成了一个很特别的群体。我相信我们可以为今个球季写下一个『梦幻般』的结尾。」

但球队主力基比斯韦特下半场入替9分钟便伤出，彭利拿对他能够在接下来的欧霸杯生死战中披甲上阵抱有希望：「他（基比斯韦特）有一道好很深的伤口，我们要再观察他的情况。但他是一个战士，拥有很强大的意志。我希望我哋嘅医疗团队可以『大发神威』，令佢可以赶及周中对阵阿士东维拉时上阵。」

蓝军暂代主帅轰球队迟入局

车路士暂代领队麦法兰（Calum McFarlane）赛后称球队在开局时的表现「不能接受」。他说：「我认为头15分钟，我们远远未达到我们需要处于的水平。我认为早段的入球有点像是吃了一记闷棍。我们知道他们喜欢传中到远柱。我们知道9号球员（中锋）喜欢走位退到远柱。我们应该在那个时刻防守得更好。」

麦法兰亦提到因与对手「头撼头」而送院的小将达利以及另一位伤兵门将罗拔山齐士（Robert Sanchez）均无大碍。

除此之外，车路士官方亦有发表声明，确认达利目前已经恢复意识、并已经可以与人对话，现正在医院接受预防性检查，球会亦有感谢医疗团队嘅迅速反应。