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世界杯2026｜世界杯6月12正式开锣 包含开幕战、决赛在内25场免费睇

足球世界
更新时间：16:53 2026-05-04 HKT
发布时间：16:53 2026-05-04 HKT

2026美加墨世界杯尚有一个月即将开锣，周一官方指定转播机构Now TV及ViuTV举行记者发布会，除了Now TV透过收费平台转播今届全部104场赛事外，ViuTV亦会免费播放包括揭幕战、决赛等在内25场赛事。

今届世界杯再由NowTV获官方转播权，除了收费转播104场赛事外，更配合AI模型分析球赛和赛果，另外亦利用AI聊天设「AI波友」，用广东话回答球迷有关足球的内容。而Viu TV亦设有25场的免费转播，其中包括6月11日深夜3:00墨西哥对南非的揭幕战、四强及决赛。

梁冠聪和陈苇如会亲身飞往美国评述决赛的赛事。摄影：魏国谦
梁冠聪和陈苇如会亲身飞往美国评述决赛的赛事。摄影：魏国谦

而今年的评述阵容同样鼎盛，包括陈苇如、刘舜文、丘建威等，其中梁冠聪和陈苇如更会亲身飞往美国评述决赛的赛事，阿聪和苇如亦笑说要先做好签证，讲波多年的苇如表示得知可以亲身到现场讲波既意外又荣幸：「第一样好意外啦，因为成本问题唔系届届都有呢个机会，第二好荣幸啦好开心可以有呢个机会啦，同埋都有啲紧张啦因为安排上嘅嘢啦，最后就系要点样可以更好地将现场气氛同资讯畀到观众，呢啲都系要一步一步慢慢去做。」梁冠聪则表示起初收到通知以为是诈骗，很意外亦很荣幸有这个机会，他也表示：「今年入行第10年啦，好荣幸过去2届都可以在本地担当决赛的评述，今次好荣幸可以到现场，希望可以带到另类嘅嘢比到观众，因为自己作为球员一直用球员嘅角度去分享，但相信去到现场会有更加多体验同感受，希望可以令观众有第一身嘅感觉去感受世界杯。」而苇如今届亦相当看好在安察洛堤执教的巴西，而「大佬」则表示情意结下想英格兰可以在哈利卡尼带领下杀入决赛。

前港脚陈肇麒「陈七」会首次担任世界杯评述。摄影：魏国谦
前港脚陈肇麒「陈七」会首次担任世界杯评述。摄影：魏国谦

而前港脚陈肇麒「陈七」亦会首次担任世界杯评述，在准备上他则表示：「赛前都要做足功课，如果你有咁多个国家去参赛，有咁多场比赛，要做一啲资料搜集，就算头先讲嘅你不熟识的国家，你都要知道佢，𠮶个国家有几多人啊，喺边度啊，因为世界咁大，所以你都要知道。」而他也希望可以在决赛中看到C朗带领的葡萄牙对上美斯的阿根廷，上演最终的「世纪对决」。

 

记者/摄影：魏国谦

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