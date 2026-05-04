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英超│施斯高入波唔计B费助攻 距英超单季助攻纪录仍差2次 下轮停赛仅余2场

足球世界
更新时间：16:51 2026-05-04 HKT
发布时间：16:51 2026-05-04 HKT

周日英超「双红会」曼联主场3:2击败利物浦，红魔第2个入球源自般奴费南迪斯(Bruno Fernandes，简称B费)头槌二传，再由前锋班捷文施斯高(Benjamin Sesko)撞入，但由于利物浦门将活文(Freddie Woodman)中途曾拍到皮球改变方向，故没有计算B费助攻。后者距离破英超单季助攻纪录仍差2次，但他因累积5面黄牌需在下轮停赛，只余2场去破纪录。

B费本季助攻次数维持19次

般奴费南迪斯于14分钟接应劳基梳尔的传中，远柱头槌二传去门前，利物浦门将活文飞扑稍为改变方向，伏兵门前的班捷文施斯高再撞入。这个入球最初判定为B费的助攻，以20次追平亨利和奇云迪布尼保持的单季英超助攻纪录，然而最终没有入帐，其本季英超助攻次数仍维持在19次，差2次才能打破纪录。此子今场虽无助攻，但交出6次关键传球，本季英超合共创造出120次入球机会，打破自己保持的队史单季英超最多关键传球纪录，他之前于2022至23球季全季共有119次关键传球。

累积5面黄牌下轮停赛

曼联余下还有3轮赛事，但B费只得两场比赛去冲击助攻纪录，皆因他在今场领取黄牌，本季英超累积5黄需要停赛一场，下轮作客新特兰需要服刑，要等到最后两轮对诺定咸森林和白礼顿方可上阵争取打破历史。

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