英超｜维拉球迷炮轰球队表现可耻 艾马利辩称轮换非输波主因

阿士东维拉在周日英超主场以1:2不敌护级份子热刺，争取前四的希望遭到打击。然而，赛后引发更大回响的并非比赛的结果，而是主帅艾马利（Unai Emery）在今仗大规模轮换引来主场球迷的强烈不满，甚至有球迷在社交媒体上，怒轰球队的表现「可耻」。

赌博式轮换终告失败

由于维拉将在周四迎来欧霸杯四强次回合对阵诺定咸森林的生死战（首回合作客落后0:1），主帅艾马利在今仗联赛中，作出了多达七个正选调动，明显是为了留力应付欧洲赛。然而，这个「赌博式」的轮换，最终却付出了沉重的代价。球队在上半场便落后两球。这场失利，不但令维拉错失了升上第四位的机会，更让热刺成功逃离降班区。

球迷社交媒体声讨艾马利

维拉球迷对球队的表现，显然极度失望。比赛尚未结束，便已有大批球迷提早离场。而在社交媒体上，更是骂声一片。有球迷写上：「我从未试过在30分钟后便关掉电视，但今晚就是那个时候，」另一球迷则说：「11个球员完全不尽力，这简直是耻辱。在作出七个调动后，基本上就是告诉大家『我们不在乎这一场』。作为球迷，我很少感到如此愤怒。」

另一位球迷亦表示：「作为维拉球迷，我对上半场的表现，感到极度尴尬。那些球员应该感到羞耻。」更有球迷认为，维拉今仗的「放水」行为，已影响了联赛的公正性，并会令其他球队的球迷，都希望他们在欧霸杯中出局。

艾马利坚时轮换无错

赛后，主帅艾马利为自己的轮换决定作出了辩护：「我来这里已经三年半，我不会忘记我们是如何做到的。其中一些球员，在今季早些时候，曾连续赢得好几场比赛。我们现在35场比赛后有58分。我为球员们感到骄傲。我不会将球队的变动与赛果挂钩。我们上周末也输给了诺定咸森林和富咸。当我们在这里击败新特兰时，我也作出了轮换，但因为我们赢了，所以没有人说什么。」

他坚称：「我们输波，是因为热刺踢得比我们好。我们必须对一切保持现实。我不会改变我的想法或我的观点。」

此外，艾马利亦透露，队长约翰·麦坚（John McGinn）因在周六的训练中，感到腿筋绷紧，为安全起见，才没有被列入今仗的大军名单。外界普遍预计，他将会在周四的欧霸杯生死战中，复出领军。