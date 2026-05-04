英超│利物浦今季输19场平纪录 史洛特怪罪球证 云迪积克：我地好有问题

利物浦在周日英超「双红会」作客2:3不敌曼联，收录本季各赛事第19场败仗，追平球队本世纪单季输波场数纪录。该队主教练史洛特总结败因时，将矛头指向球证，认为球队本季持续受到不利判定，今仗第2个失球对方前锋班捷文施斯高手球在先。然而中坚华基尔云迪积克指出是球队问题，全季都不是利物浦应有的表现。

单季输19场平球队本世纪纪录

今场「双红会」全失3分，利物浦收录本季英超第11场败仗，连同欧联输了5场，足总杯、联赛杯和社区盾各1场，全季至今合共输19场，追平球队于本世纪单季输波场数纪纪录。他们于2004至05球季在侯利亚带领，以及2009至10球季宾尼迪斯麾下，同样单季输了19场。

史洛轰球证判决长期不利

对于球队今季不停输波，史洛特就怪罪球证，指赛季所有VAR介入的判罚，都对他们不利。这名荷兰籍教头以今仗曼联前锋班捷文施斯高的入球为例，指他手球在先，「有人说轻微触碰不应判入球无送。但规则是只要有触碰，就应该判无效。之前对巴黎圣日耳，我们的球员轻微碰球输12码；上周联赛我们的门将受伤倒地，球证没有停止比赛，今场曼联有人受伤就立即吹停。今季全季都是这样，这就是问题所在。」

云迪积克指球队问题大

然而云迪积克就指是本身问题较大：「今季我们的表现令人失望，远低于利物浦应有水平，这是我们不能接受的。我们光有控球权不足够，而是要创造真正的机会，射正球门。而今场上半场球队毫无威胁，后者边路没有插上冲刺，没有威胁。」