英超｜热刺击败维拉暂离降班漩涡 迪沙比：我们尚未脱险！

热刺在周日的英超护级关键战中，作客以2:1力挫实力份子阿士东维拉，成功逃离降班区。赛后，热刺主帅迪沙比（Roberto De Zerbi）表示满意球员的表现，但他亦同时提醒球员护级之路仍然漫长，绝不能因一场胜利而掉以轻心。

满意球员表现 尤其赞赏高位逼抢

对于今场胜仗，迪沙比显然松了一口气，他说：「这当然是一场巨大的胜利，因为我们面对的是一支非常出色的球队。我们在60分钟的时间里踢得非常好，无论是有球还是无球阶段都做得不错。我为球员们的表现感到高兴，我知道他们这个赛季受了多少苦，所以我为他们感到骄傲。」

迪沙比更大赞球队逼抢做得很出色：「因为这种逼抢不是纸上谈兵，而是关乎心态。」他亦赞扬了球队在控球时的冷静和耐性，「我喜欢这样踢球。我的工作就是帮助他们，让他们处于合适的状态去展现能力。」

点名称赞干拿加历查

今仗为热刺攻入奠胜一球的，是从车路士借用的中场干拿加历查（Conor Gallagher）。这亦是他在热刺的「开斋波」。迪沙比对这位英格兰中场给予了极高的评价：「当加历查发挥出色时，我们就像有12名球员在场上，因为他是一位了不起的球员。」

护级之路仍漫长 吁球队保持警惕

尽管凭借这场胜利，热刺成功暂时逃离降班区，但迪沙比却丝毫不敢放松：「这不代表什么，因为赛季还没有结束，我们还有三场非常艰难的比赛要踢。我们不能忘记在这波势头之前，我们的处境有多糟糕，那是非常、非常令人悲伤的处境。这些记忆必须每天留在我们的脑海里。」

热刺接下来将会返回主场，迎战另一支护级份子列斯联。对于球队今季主场战绩不佳的问题，迪沙比坦言这可能是心理层面的问题，他希望近期的两连胜，能为球队带来更多信心。

