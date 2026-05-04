沙特联｜艾纳斯爆冷输波 C朗首冠现危机！

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）登陆沙特阿拉伯后的首个联赛冠军，突然亮起红灯！今季大部分时间稳坐联赛榜首的艾纳斯（Al-Nassr），周日作客意外以1:3不敌艾卡迪沙（Al-Qadsiah），不单终结了球队20连胜的强势，于联赛榜更被少打一场的次席球队希拉尔（Al-Hilal）追至只差5分，联赛争标优势锐减。

艾纳斯爆冷输波，C朗首冠可能出现危机。路透社

5月12日或成冠军决战



主队艾卡迪沙24分钟由保舒密先开纪录，艾纳斯只花14分钟便由祖奥菲历斯扳平。换边后，艾卡迪沙靠艾查华和祖利安昆奴斯各建一功胜3:1，终止艾纳斯20连胜强势。今轮前于榜首领先8分的艾纳斯，今仗全失3分之后，与次席希拉尔的分差缩减至5分兼较后者多打一场。而艾纳斯与希拉尔将会在5月12日于艾纳斯主场正面交锋，这场榜首大战极有可能会成为决定今季冠军谁属的「天王山之战」。



C朗拿度赛后于个人社交媒体鼓励队友不要气馁：「同一个目标，我们继续努力一起前进。」

艾纳斯周日作客以1:3不敌艾卡迪沙。路透社

艾纳斯周日作客以1:3不敌艾卡迪沙。路透社

C朗冲击千球仍需冠军加冕



C朗拿度目前仍在追逐其职业生涯1000个入球的历史性里程碑。然而，相比个人荣誉，为艾纳斯赢得一个重要的团队锦标，显然是更逼切的任务。自加盟球队以来，尽管C朗的入球不断，但冠军奖杯却始终与他无缘。



如今，艾纳斯已再无犯错的空间，接下来的每一场比赛，都承受著巨大的压力。除了联赛的激烈争夺，他们亦需要备战亚冠精英联赛（AFC Elite 2）的决赛，双线作战，无疑令未来的挑战，变得更加严峻。

