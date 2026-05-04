英超│曼联时隔2季重返欧联 卡域克称不应大肆庆祝 「我地本应在这里」

曼联在周日英超「双红会」主场3:2击败利物浦后，提早锁定头5位，肯定获得来季欧联席位，完成本届最重要的任务。红魔季中一度成绩低迷，更试过换帅重新开始，在卡域克接手14轮赢10场下，时隔2季重返这个欧洲顶级舞台，但后者表示不应大肆庆祝，皆因球队本应属于这里，接下来要连胜完成赛季。

明奈奠胜 提早锁定欧联门劵

今场曼联取得完美开局，由马菲奥斯根夏和班捷文施斯高各入一球，开赛14分钟已领先2:0。他们于换边后两度犯错，被敌将苏保斯拉尔和加普破网一度失去优势，幸好中场明奈于77分钟禁区顶射地波入网，最终赢3:2。红魔全取3分后，35轮累积64分续排第3位，比第6位的般尼茅夫多12分，于英超额外获得一个欧联名额下，提早取得欧联门劵，时隔2季重返这个欧洲顶级舞台。

卡域克：本应在那里，不应庆祝﹗

曼联重返欧联的路途崎岖，上半季表现反复，一月更有主帅鲁宾艾度廉被炒，由卡域克接手充当看守主教练，一切重新开始。然而这名前红魔中场意外地率队踢出10胜2和2负的走势，领军由第6位到稳居第3，更提早锁定欧联席位。卡帅指欧联资格一度遥不可及，最终成功做到的确高兴，但他指这对曼联来说不是成就，「老实说，我们本身就应该出现在那里，所以不会为此大肆庆祝。我认为比起欧联资格，更让我们引以为傲是我们达成这目标的方式，这才是令我最满意的地方。」

曼联仍有机会取得第2名

卡域克续指球队余下的目标是以连胜结束赛季：「我们想强势完成这赛季，所以一切还没有结束。要把这势头从季尾一直延续下去，带到下赛季。」红魔目前比踢少2轮的曼城少6分，余下3场仍有机会升上次席。

曼联在双红会全取3分，锁定欧联席位。路透社

曼联在双红会全取3分，锁定欧联席位。路透社

卡域克指重返欧联不应大肆庆祝。路透社

卡域克指重返欧联不应大肆庆祝。路透社