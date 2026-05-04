世界杯2026‧列强点评｜受惠中北美3强主办 海地阔别52年再战世杯
更新时间：10:59 2026-05-04 HKT
发布时间：10:59 2026-05-04 HKT
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海地能阔别52年后再战世界杯，明显受惠于中北美洲3强主办而腾出的空位，不过球队犹如法国C队，半队并非本土出生，领军近两年的教练更从未踏足过海地国土，一支球队上下都对身份认同存疑，世界杯的吸引力能否成为这支杂牌军的出战动力？
被编在C组的海地，是今届世界杯48队中排名尾2的球队，仅比排85的新西兰高两位。
海地并非首度出战世界杯，他们曾出战1974年德国世界杯，分组3战皆北兼狂失14球出局。海地能出线今届世界杯决赛周，皆因中北美洲在3强美国、加拿大及墨西哥合办下，仍有3个直接出线席位加两个跨洲附加赛席位。
逼抢型不会闷场
海地在外围赛第3圈C组以3胜2和1负、仅2分力压洪都拉斯榜首出线。同组其余对手亦只是哥斯达黎加及尼加拉瓜。
再看同洲份牙买加及苏里南，在附加赛先后被民主刚果及玻利维亚淘汰，加上海地去年美洲金杯小组包尾，可见其竞争力颇弱。
唯一可取是外围赛场均成功前场逼抢5.4次为12队最多，但同时被射中目标37次排第2多，典型有前无后，比赛应该不会闷场。
海地世界杯C组赛程
日期 开赛时间(香港时间) 对手
14-06 早上9:00 苏格兰
20-06 早上8:30 巴西
25-06 早上6:00 摩洛哥
海地焦点球员
比拿加迪
位置：中场
出生日期：27-06-1998
效力球会：狼队
国际赛上阵/入球：8场/0球
威尔逊伊斯多
位置：前锋
出生日期：27-08-2000
效力球会：新特兰
国际赛上阵/入球：2场/1球
祖殊卡斯美亚
位置：翼锋
出生日期：24-09-2001
效力球会：欧塞尔
国际赛上阵/入球：9场/0球
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