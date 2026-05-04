Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026‧列强点评｜受惠中北美3强主办   海地阔别52年再战世杯

足球世界
更新时间：10:59 2026-05-04 HKT
发布时间：10:59 2026-05-04 HKT

海地能阔别52年后再战世界杯，明显受惠于中北美洲3强主办而腾出的空位，不过球队犹如法国C队，半队并非本土出生，领军近两年的教练更从未踏足过海地国土，一支球队上下都对身份认同存疑，世界杯的吸引力能否成为这支杂牌军的出战动力？

比拿加迪(左)是海地攻击主力。法新社
比拿加迪(左)是海地攻击主力。法新社
海地被编入C组。法新社
海地被编入C组。法新社

　　
被编在C组的海地，是今届世界杯48队中排名尾2的球队，仅比排85的新西兰高两位。　　
海地并非首度出战世界杯，他们曾出战1974年德国世界杯，分组3战皆北兼狂失14球出局。海地能出线今届世界杯决赛周，皆因中北美洲在3强美国、加拿大及墨西哥合办下，仍有3个直接出线席位加两个跨洲附加赛席位。

逼抢型不会闷场　　

海地在外围赛第3圈C组以3胜2和1负、仅2分力压洪都拉斯榜首出线。同组其余对手亦只是哥斯达黎加及尼加拉瓜。　　
再看同洲份牙买加及苏里南，在附加赛先后被民主刚果及玻利维亚淘汰，加上海地去年美洲金杯小组包尾，可见其竞争力颇弱。　　
唯一可取是外围赛场均成功前场逼抢5.4次为12队最多，但同时被射中目标37次排第2多，典型有前无后，比赛应该不会闷场。

海地世界杯C组赛程
日期    开赛时间(香港时间)    对手
14-06    早上9:00    苏格兰
20-06    早上8:30    巴西
25-06    早上6:00    摩洛哥

海地焦点球员

比拿加迪
位置：中场
出生日期：27-06-1998
效力球会：狼队
国际赛上阵/入球：8场/0球

比拿加迪。路透社
比拿加迪。路透社

威尔逊伊斯多
位置：前锋
出生日期：27-08-2000
效力球会：新特兰
国际赛上阵/入球：2场/1球

威尔逊伊斯多。路透社
威尔逊伊斯多。路透社

祖殊卡斯美亚
位置：翼锋
出生日期：24-09-2001
效力球会：欧塞尔
国际赛上阵/入球：9场/0球

祖殊卡斯美亚。法新社
祖殊卡斯美亚。法新社

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
突发
1小时前
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
01:18
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
政情
5小时前
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
突发
2小时前
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
时事热话
2026-05-03 11:23 HKT
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
影视圈
14小时前
假如今日有100万 你会买甚么？ 全职投资者余伟龙：美恐爆股灾 留半仓现金买龙头股｜百万仓
全职投资者忧今年爆股灾 仿傚巴菲特留半仓现金 等跌市买8只股｜百万仓
投资理财
5小时前
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
生活百科
2026-05-03 10:00 HKT
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
影视圈
17小时前
姜涛生日粉丝逼爆铜锣湾 HOY TV主持余健志批评阻街：集体撞邪 疑似姜糖反寸爆厨艺差
姜涛生日粉丝逼爆铜锣湾 HOY TV主持余健志批评阻街：集体撞邪 疑似姜糖反寸爆厨艺差
影视圈
16小时前
chill club颁奖礼2026完整得奖名单丨古天乐惊喜跳唱新歌《世纪大骗局》 Anson Lo再夺年度歌手大奖
chill club颁奖礼2026完整得奖名单丨古天乐惊喜跳唱新歌《世纪大骗局》 Anson Lo再夺年度歌手大奖
影视圈
12小时前