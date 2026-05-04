英超｜两次失误被扳平 曼联3：2险胜利物浦确定来季重返欧联

曼联今晨于英超主场迎战利物浦，下半场两次失误导致失球被追平，但凭明奈的入球终以3：2击败利物浦。曼联除了今季双杀「红军」，还确定来季重返欧联。

半场领先2：0

「红魔鬼」6分钟一次角球攻势，利物浦球员头槌解围不远，在根夏先起右脚省中人反弹到他面前，他随即再起左脚射弹地波入网。14分钟，曼联一次反击，麦比奥莫直线交予般奴费南迪斯，后者第一时间传予中路的施斯高，后者被力压下起脚，他投诉被侵犯。但曼联继续攻势，之后到左路传中，B费头槌二传，利物浦门将费迪活特文摸到皮球后弹中施斯高的身体入网。曼联领先2：0。

利物浦上半场最具威胁的埋门，来自加普24分钟在禁区顶起脚仅仅斜出。曼联之后继续施压，27分钟几脚搓散利物浦防线，麦比奥莫右路传中，B费第一时间起脚仅仅斜出。曼联半场以2：0领先利物浦。

加普为利物浦扳平2：2。美联社

明奈为曼联奠胜。美联社

利物浦下半场表现有起色一度扳平，但最终以2：3落败。美联社

迪亚路、拉文斯先后失误 明奈奠胜

阿密特迪亚路半场入替施斯高，但两分钟后他的犯规导致失球；他在中场线附近误传，让利物浦立即反击，最后苏保斯拉尔起脚，为利物浦先追一球。之后曼联再次犯错，门将辛尼拉文斯于56分钟接应龙门球后误传，利物浦轻松由加普近门射入追平2：2。拉文斯于68分钟挡出云迪积克的攻门将功补过。到77分钟，曼联由梳尔于左路传中被利物浦球员挡出禁区顶，明奈随即冲前起脚破网，助曼联再次领先，并最终以3：2击败对手。

曼联赛后以18胜10和7负得64分续排第3，确定取得来季欧联资格。利物浦则以17胜7和11负得58分暂列第4位。