英超｜韦斯咸4次中楣中柱0：3不敌宾福特 热刺护级现生机

韦斯咸今晨于英超作客宾福特，4次中楣中柱下以0：3不敌对手。韦斯咸赛后续排第17位，以两分继续领先热刺但踢多场；热刺只要今晚深夜作客阿士东维拉全取3分，即可反压对手升上护级安全区。

宾福特于15分钟开纪录，米高卡约迪接应左路传中起脚中柱，他之后冲前补中逼得韦斯咸守将马夫洛柏路斯摆乌龙。21分钟马夫洛柏路斯有机会将功补过，他接应罚球头槌顶入，但VAR翻看后判他越位在先，入球无效。宾福特半场领先1：0。

韦斯咸护级受挫。美联社

马夫洛柏路斯摆乌龙。美联社

伊戈泰亚高射入12码。美联社

韦斯咸下半场再失两球，先是54分钟输12码；宾福特由伊戈泰亚高操刀中鹄。82分钟，宾福特有丹斯加特射成3：0。其实韦斯咸今场不乏破门机会，但卡斯迪兰奴斯先于17分钟射门中柱，29分钟接应右路角球头槌再次中柱。77分钟森马维连扭两关再起脚中楣，苏锡克的补中则中柱。「锤仔帮」4次中楣中柱本英超今季纪录，但这个不幸纪录令他们未能破蛋，最终以0：3落败。

热刺若挫维拉则升安全区

韦斯咸赛后以9胜9和17负得36分排第17位，领先第18位、降班区的热刺两分，但踢多场。热刺今晚深夜只要击败阿士东维拉，便能够反压韦斯咸升上安全区。