Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜韦斯咸4次中楣中柱0：3不敌宾福特 热刺护级现生机

足球世界
更新时间：06:04 2026-05-03 HKT
发布时间：06:04 2026-05-03 HKT

韦斯咸今晨于英超作客宾福特，4次中楣中柱下以0：3不敌对手。韦斯咸赛后续排第17位，以两分继续领先热刺但踢多场；热刺只要今晚深夜作客阿士东维拉全取3分，即可反压对手升上护级安全区。

宾福特于15分钟开纪录，米高卡约迪接应左路传中起脚中柱，他之后冲前补中逼得韦斯咸守将马夫洛柏路斯摆乌龙。21分钟马夫洛柏路斯有机会将功补过，他接应罚球头槌顶入，但VAR翻看后判他越位在先，入球无效。宾福特半场领先1：0。

 

韦斯咸护级受挫。美联社
韦斯咸护级受挫。美联社
马夫洛柏路斯摆乌龙。美联社
马夫洛柏路斯摆乌龙。美联社
伊戈泰亚高射入12码。美联社
伊戈泰亚高射入12码。美联社

韦斯咸下半场再失两球，先是54分钟输12码；宾福特由伊戈泰亚高操刀中鹄。82分钟，宾福特有丹斯加特射成3：0。其实韦斯咸今场不乏破门机会，但卡斯迪兰奴斯先于17分钟射门中柱，29分钟接应右路角球头槌再次中柱。77分钟森马维连扭两关再起脚中楣，苏锡克的补中则中柱。「锤仔帮」4次中楣中柱本英超今季纪录，但这个不幸纪录令他们未能破蛋，最终以0：3落败。

热刺若挫维拉则升安全区

韦斯咸赛后以9胜9和17负得36分排第17位，领先第18位、降班区的热刺两分，但踢多场。热刺今晚深夜只要击败阿士东维拉，便能够反压韦斯咸升上安全区。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六合彩2.28亿金多宝｜史上最高头奖今晚搅珠 总投注额破4.14亿 历来第2高
六合彩2.28亿金多宝｜史上最高头奖4注中 每注派逾5500万元 睇下幸运儿系咪你!
社会
9小时前
五一黄金周｜旺角「星际城市」迫爆内地相机客 「兆万中心」翻生无望续沦死场
五一黄金周｜旺角「星际城市」迫爆内地相机客 「兆万中心」翻生无望续沦死场
社会
12小时前
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
影视圈
22小时前
郭可盈林文龙庆拍拖31年 于豪宅玄关位肉麻亲热放闪 16岁女儿富贵装扮显富三代身价
郭可盈林文龙庆拍拖31年 于豪宅玄关位肉麻亲热放闪 16岁女儿富贵装扮显富三代身价
影视圈
11小时前
观塘打工仔食堂「新汇聚餐厅小厨」结业！前牛下经营30年大排档 熟客叹可惜︰呢间好食都冇了
观塘打工仔食堂「新汇聚餐厅小厨」结业！前牛下经营30年大排档 熟客叹可惜︰呢间好食都冇了
饮食
10小时前
正义女神大结局丨「郑官」周嘉洛名表失窃之谜 监制钟澍佳还原真相 揭郑家姊弟最大伤痛
正义女神大结局丨「郑官」周嘉洛名表失窃之谜 监制钟澍佳还原真相 揭郑家姊弟最大伤痛
影视圈
12小时前
视后林夏薇低胸装俯身「谷尽」任影 接连有剧播成逆市奇葩 「TVB一姐」地位极稳固
视后林夏薇低胸装俯身「谷尽」任影 接连有剧播成逆市奇葩 「TVB一姐」地位极稳固
影视圈
14小时前
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
社会
2026-05-01 14:42 HKT
周嘉洛爆红嚣张当众闹幕后同事 惊觉过份急做一事求原谅 曾被定型问题学生要读特殊学校
周嘉洛爆红嚣张当众闹幕后同事 惊觉过份急做一事求原谅 曾被定型问题学生要读特殊学校
影视圈
8小时前
56岁陈松伶近况惊揭一部位下垂 脸部浮肿眼袋深陷 「树根手」显老态吓窒网民
56岁陈松伶近况惊揭一部位下垂 脸部浮肿眼袋深陷 「树根手」显老态吓窒网民
影视圈
11小时前